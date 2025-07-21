Зростання цін на нафту призупинилося: Аналітики сумніваються у ефективності нових санкцій ЄС проти Росії

У понеділок котирування нафти сорту Brent тримаються поблизу $69 за барель, а американського сорту WTI – біля $67, оскільки інвестори продовжують оцінювати ефект 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії та можливі тарифи США на імпорт із Європи.

Водночас зростання пропозиції з боку ОПЕК та зниження бурової активності у США формують для ринку "бічний" діапазон $64-70 для цін на нафту на поточному тижні, повідомляє Reuters.

За оцінкою аналітиків, з переліку нових санкцій найбільший вплив на ринок матиме повна заборона ЄС на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти в третіх країнах. Найбільше від цього постраждають Індія та Туреччина, які отримували російську нафту із значним дисконтом та далі перепродували пальне іншим країнам уже за ринковими цінами.

Водночас аналітики ING сумніваються, що ці заходи суттєво скоротять глобальні поставки, але попереджають: контроль за ланцюгами поставок буде складним. На тлі слабкої реакції ринку ціни залишилися майже незмінними.

Крім того, Іран готується до переговорів із Великою Британією, Францією та Німеччиною щодо своєї ядерної програми у Стамбулі. Їх провал може відновити санкційний тиск на Тегеран і вплинути на баланс ринку, однак в разі їх успішності ціни ймовірно підуть вниз.

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Раніше повідомлялось, досхваленого країнами ЄС минулої п'ятниці 18-го пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості. Зокрема, ЄС запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Втім, ця заборона не поширюватиметься на імпорт нафтопродуктів з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії, уточнили співрозмовники агентства.