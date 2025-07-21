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Новини Тіньова економіка
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БЕБ знайшло мережу нелегальних пунктів обміну валюти на Львівщині: вилучили готівки на 12 мільйонів. ФОТОрепортаж

БЕБ знайшло мережу нелегальних пунктів обміну валюти на Львівщині

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території регіону.

За даними слідства, вони надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку, передає пресслужба БЕБ.

"Така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах", – зазначається у повідомленні.

У межах розслідування справи детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах на загальну суму понад 12 млн грн (в еквіваленті).

Досудове розслідування у справі відкрито за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, додали у БЕБ.

БЕБ знайшло мережу нелегальних пунктів обміну валюти на Львівщині
БЕБ знайшло мережу нелегальних пунктів обміну валюти на Львівщині
БЕБ знайшло мережу нелегальних пунктів обміну валюти на Львівщині
БЕБ знайшло мережу нелегальних пунктів обміну валюти на Львівщині
БЕБ знайшло мережу нелегальних пунктів обміну валюти на Львівщині

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили нафтобазу у Києві, яка продавала незаконно виготовлене пальне. Під час обшуків на території нафтобази та низки АЗС вилучили майже 280 тисяч літрів пального орієнтовною вартістю понад 14 млн грн.

Автор: 

валюта (2266) обмін валюти (767) Бюро економічної безпеки (470)


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