БЕБ знайшло мережу нелегальних пунктів обміну валюти на Львівщині: вилучили готівки на 12 мільйонів. ФОТОрепортаж
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території регіону.
За даними слідства, вони надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку, передає пресслужба БЕБ.
"Така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах", – зазначається у повідомленні.
У межах розслідування справи детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах на загальну суму понад 12 млн грн (в еквіваленті).
Досудове розслідування у справі відкрито за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, додали у БЕБ.
Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили нафтобазу у Києві, яка продавала незаконно виготовлене пальне. Під час обшуків на території нафтобази та низки АЗС вилучили майже 280 тисяч літрів пального орієнтовною вартістю понад 14 млн грн.
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