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Обсяг пільгових кредитів для бізнесу від початку року перевищив 48 мільярдів. Для чого залучали кошти?

Скільки кредитів видали за програмою

Від початку 2025 року за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали позики на загальну суму 48,3 мільярда гривень, уклавши 15,6 тис. договорів. Зокрема, жержавні банки видали кредитів на суму 22 млрд грн (10,5 тис. угод).

Загалом з початку дії воєнного стану в Україні було видано 85,2 тис. пільгових кредитів за цією програмою на 324,8 млрд грн, повідляє пресслужба Міністерства фінансів. 

У тому числі банки державного сектору надали 62,4 тис. кредитів на 163,7 млрд грн, що складає 73,2% та 50,4% від усіх виданих позик.

За цільовим спрямуванням кредити були видані:

  • 45,53 млрд грн – на інвестиційні цілі;
  • 75,62 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;
  • 48,72 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 44,97 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 2,77 млрд грн – на фінансування енергосервісу;
  • 57,28 млрд грн – на антивоєнні цілі;
  • 38,14 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

У Мінфіні нагадали, що програму "Доступні кредити 5-7-9%"  реалізує державний Фонд розвитку підприємництва (ФРП). 

Як повідомлялось, у липні Кабмін вчергове вніс зміни до програми пільгових кредитів "5-7-9%", змінивши критерії розподілу підприємств на мікро-, малий та середній бізнес. 

Автор: 

кредит (3360) пільги (284) Мінфін (2969)


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