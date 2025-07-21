Обсяг пільгових кредитів для бізнесу від початку року перевищив 48 мільярдів. Для чого залучали кошти?

Від початку 2025 року за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали позики на загальну суму 48,3 мільярда гривень, уклавши 15,6 тис. договорів. Зокрема, жержавні банки видали кредитів на суму 22 млрд грн (10,5 тис. угод).

Загалом з початку дії воєнного стану в Україні було видано 85,2 тис. пільгових кредитів за цією програмою на 324,8 млрд грн, повідляє пресслужба Міністерства фінансів.

У тому числі банки державного сектору надали 62,4 тис. кредитів на 163,7 млрд грн, що складає 73,2% та 50,4% від усіх виданих позик.

За цільовим спрямуванням кредити були видані:

45,53 млрд грн – на інвестиційні цілі;

75,62 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

48,72 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

44,97 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

2,77 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

57,28 млрд грн – на антивоєнні цілі;

38,14 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

У Мінфіні нагадали, що програму "Доступні кредити 5-7-9%" реалізує державний Фонд розвитку підприємництва (ФРП).

Як повідомлялось, у липні Кабмін вчергове вніс зміни до програми пільгових кредитів "5-7-9%", змінивши критерії розподілу підприємств на мікро-, малий та середній бізнес.