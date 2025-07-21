Мінтранс Росії визнав, що не в змозі зупинити колапс у аеропортах

Міністр транспорту Росії Андрєй Нікітін заявив, що не в змозі вплинути на ситуацію в російських аеропортах, які в черговий раз зупинялися через загрозу атаки дронів.

Про це пише The Moscow Times.

За словами Нікітіна, російський Мінтранс "намагатиметься щось зробити" у взаємодії з Міноборони РФ. На його думку, аеропорти, які минулими вихідними пережили вже четвертий цього року транспортний колапс із масовими затримками рейсів, "підлаштовуються" під обставини, що складаються, допомагаючи пасажирам, що застрягають в аеропортах, із харчуванням і відпочинком.

"Зараз уже трохи краще, ніж було в травні. Колеги аналізують свою роботу. І, я вважаю, загалом динаміка є. Але загалом ні аеропорти, ні авіакомпанії передбачити це [закриття аеропортів через оголошення плану "Ковёр"] не можуть", – сказав Нікітін.

Як повідомлялося, аеропорти центральної частини Росії, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, на вихідних 5-6 липня зіткнулися з транспортним колапсом та були змушені скасувати сотні рейсів через загрозу дронів.

Із 19 по 21 липня на тлі посилених атак безпілотників в аеропортах Москви було затримано та скасовано загалом понад 1000 рейсів. Як нагадали в Асоціації туроператорів Росії, це був уже четвертий із травня, з початку високого турсезону, колапс в аеропортах московського авіавузла. До цього масові скасування та затримки рейсів були 6 травня, потім 10 червня та з 5-7 липня.

Загалом, за оцінкою аналітиків АТОР, через це за три місяці постраждали щонайменше 200 тис. пасажирів, або кожен десятий із усіх, хто користувався повітряним транспортом.

Там уточнили, що за три місяці російські аеропорти "Внуково", "Жуковський" та "Шереметьєво" закривалися в умовах атак безпілотників майже по 20 разів кожен, а "Домодєдово" – понад 20 разів. У Калузі ця цифра перевищила 25, у Саратові — 15. Понад 10 разів зупиняли роботу веропортів Санкт-Петербурга, Казані, Тамбова та Ярославля. Крім того, план "Ковёр" неодноразово вводили в аеропортах ще 28 російських міст.

Тим часом у Росавіації заявили, що не розглядають питання про компенсацію збитків авіакомпаніям, які в сумі, за оцінками експертів, можуть досягати 20 млрд руб. за добу колапсу.

Російська влада не пояснює конкретні причини зупинки польотів, проте Міноборони РФ регулярно звітує про перехоплені українські дрони, у тому числі над московським регіоном.