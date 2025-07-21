Охорона іноземних посольств без конкуренції замовила мінівен Hyundai Staria у найвищій комплектації за 2,6 мільйона

Військова частина 2260 Національної гвардії України з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав за результатами тендеру замовила у ТОВ "Едем-Авто" мінівен за 2,61 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

Так, до кінця серпня компанія має надати чорний повнопривідний мінівен Hyundai Staria 2025 року випуску в найвищій комплектації Top та з додатковим пакетом опцій Nappa.

Мінівен оснащено дизельним двигуном на 2,2 л, потужністю 177 к.с., автоматичною коробкою передач і розширеним пакетом активної безпеки Hyundai Smart Sense.

До нього входить адаптивний круїз-контроль, система запобігання зіткненням з розпізнаванням перешкод при повороті, асистенти утримання в смузі, допомоги на автомагістралі, контролю втоми водія, а також попередження про перевищення швидкості. Передбачено моніторинг сліпих зон і допомогу при виїзді з паркування.

Інтер'єр вирізняється сидіннями з оздобленням шкірою Nappa, можливістю обертання другого ряду, підігрівом і вентиляцією передніх та середніх сидінь, а також режимом екстра-комфорту Relaxation Seat.

Авто укомплектоване мультимедійною системою з 10,25-дюймовим дисплеєм, аудіосистемою BOSE з 11 динаміками і сабвуфером, багатозонним клімат-контролем, підігрівом керма, електроприводом зсувних дверей і багажника, дзеркалом із автозатемненням та повним комплектом подушок безпеки.

Гарантія ‒ 5 років або 100 тис. км пробігу.

На ринку модель Hyundai Staria 4WD у комплектації Top коштує 2,58 млн грн. Додатковий пакет Nappa обійдеться ще у 25,1 тис. грн, тож загальна ціна дорівнює вартості контракту ‒ 2,61 млн грн.

ТОВ "Едем-Авто" отримало підряд без конкуренції ‒ інші учасники на тендер не прийшли. Компанія зареєстрована в селі Софіївська Борщагівка під Києвом, належить Юрію та Ларисі Побоченкам. Керує фірмою Олександр Гулак. Із 2018 року фірма отримала підрядів на 192,24 млн грн.

Як повідомлялося, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 1 липня за результатами тендеру замовило ТОВ "Богдан Авто" мінівен за 2,7 млн грн.

У травні регіональні управління Служби безпеки України замовили три мікроавтобуси Hyundai Staria на загальну суму 6,03 млн грн.

У березні КП "Полтававодоканал" Полтавської обласної ради придбало мікроавтобус на дев'ять місць Hyundai Staria 2.2 CRDi 8AT із переднім приводом за 2,1 млн грн.