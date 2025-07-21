Зеленський оголосив мораторій на перевірки бізнесу. Що передбачає рішення РНБО?

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ухвалила рішення, яке передбачає мораторій на перевірки бізнесу правоохоронцями та контролюючими органами.

Про це президент Володимир Зеленський оголосив у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляє пресслужба голови держави.

"Запроваджуємо мораторій – заборону – на перевірки бізнесів і взагалі будь-яке втручання правоохоронних органів, контролюючих, різних державних структур у діяльність бізнесу. Звісно, крім дуже ризикових "тіньових" галузей, таких, як сфера підакцизних товарів – алкогольних, тютюнових. Щоб там не було нових "сірих" схем", – заявив Зеленський.

За його словами, вже підготовано "чіткий перелік законодавчих змін, конкретних заходів на рівні уряду, щоб протягом дії мораторію реально змінити позитивно умови для бізнесу в нашій країні і щоб поставити під реальний контроль діяльність кожного елемента державних структур".

Зеленський зауважив, що генпрокурор Руслан Кравченко запропонував "абсолютно прозору і абсолютно зрозумілу систему, як забезпечити справжню чистоту в роботі правоохоронців в економічних справах і як прибрати можливості для корупційних проявів".

"Розраховую, що відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу, до інших законів будуть ухвалені максимально оперативно", – додав голова держави.

Своєю чергою секретар РНБО Рустем Умєров у Facebook уточнив, що ухвалене сьогодні рішення передбачає:

обмеження кількості перевірок, особливо щодо малого та середнього бізнесу;

зміну підходу до ризик-орієнтованого нагляду – контроль там, де справді є загрози, а не навмання;

аудит проваджень, які блокують роботу підприємств без жодної вагомої причини;

впровадження відповідальності за тиск на бізнес та оцифрування процесів.

Указ про введення у дію цього рішення РНБО ще не опублікований.

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Як повідомлялося, наприкінці червня президент Володимир Зеленський заявив, що доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження "фактичного мораторію" строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.

Після цього на той час генеральний прокурор Андрій Костін пообіцяв кожні три місяці проводити регулярні зустрічі за участі Офісу бізнес-омбудсмена для обговорення проблем у роботі правоохоронців.

У жовтні минулого року Костін подав у відставку після присвяченого пенсіям прокурорів засідання РНБО, згодом президент Володимир Зеленський призначив його послом України у Нідерландах.