Збитки від тіньового ринку електроніки сягають 20 мільярдів на рік, половина – від контрабанди техніки Apple, – Гетманцев

Втрати державного бюджету від тіньового ринку електроніки, яка завозиться в Україну за "сірими" схемами та продається без сплати податків, оцінюється у 20 мільярдів гривень на рік.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"20 мільярдів гривень – втрати держави від тіньової, контрабандної електроніки. З них 10 мільярдів – на ввезеній нелегально продукції Apple", – написав Гетманцев.

За його словами, "сірий" ринок електроніки контролюють "великі організовані злочинні групи".

"Завозять товар контрабандою, а потім реалізують через підставних ФОПів. Не ховаючись – в найкращих локаціях, з гучною рекламою та історіями про "надуспішний бізнес", – зауважив депутат.

Водночас Гетманцев визнав, що такий "бізнес" був би неможливий без сприяння представників держави.

"Ми розуміємо, що без прикриття окремих митників та правоохоронців, вони б не могли системно порушувати закон. Тому тільки жорсткі покарання для організаторів та всіх, хто бере участь у таких схемах", – додав голова Комітету.

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Як повідомлялося, в Україні також продовжує зростати тіньовий ринок сигарет – у квітні 2025 року частка нелегальної торгівлі тютюновими виробами збільшилася до 16,2%, порівняно із 14,1% на початку 2025 року, свідчать дані "Kantar Україна".

За такого рівня нелегальної сигаретної продукції на ринку України, річні втрати державного бюджету України через несплату податків оцінюються у 25,2 млрд грн.