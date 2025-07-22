Євросоюз відклав заборону на імпорт пального з російської нафти на пів року, – Bloomberg

Європейський Союз відклав запровадження заборони на імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти.

Згідно із юридичними документами ЄС, ця заборона набуде чинності лише з 21 січня 2026 року і поширюватиметься на пальне, вироблене з російської нафти у третіх країнах, повідомляє Bloomberg.

Про це уточнення стало відомо після того, як минулої п'ятниці ЄС оголосив про запровадження ембарго на нафтопродукти з російської нафти, що викликало побоювання щодо цін на дизпаливо на європейському ринку, зауважує агентство.

Найбільше від запровадження цієї заборони постраждають Індія та Туреччина, які отримували російську нафту із значним дисконтом та далі перепродували пальне європейським країнам уже за ринковими цінами.

"ЄС дав ринку дизельного палива видихнути, опублікувавши в останню хвилину (уточнення про, – ред.) шестимісячний перехідний період для імпорту російських нафтопродуктів, отриманих з третіх країн", – зазначила аналітикиня Rabobank Флоренс Шміт.

Вона зауважали, що перехідний період терміном пів року означає, що ембарго на імпорт дизпалива з російської нафти набуде чинності взимку, коли очікується перенасичення ринку нафти, що потенційно обмежить вплив цієї заборони на ціни.

В опублікованих останніми днями юридичних документах також викладено інші деталі цього обмеження, зокрема:

імпортери матимуть надавати докази, що підтверджують країну походження нафти, з якої було вироблене пальне, подальші вказівки щодо цих доказів будуть опубліковані пізніше;

ембарго не поширюватиметься на нафтопродукти, що імпортуються з країн, які є нетто-експортерами сирої нафти, хоча існують деякі винятки.

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Як повідомлялось, до схваленого країнами ЄС минулої п'ятниці 18-го пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості.

Зокрема, ЄС запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Втім, ця заборона не поширюватиметься на імпорт нафтопродуктів з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії.

Як писав БізнесЦензор, водночас європейські трейдери скептично налаштовані щодо можливості проконтролювати дотримання цих санкцій.

Детальніше читайте в матеріалі: Нові нафтові санкції ЄС проти Росії: Красиво, але майже нереально