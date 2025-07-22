Санкції працюють: Індійський НПЗ "Роснєфті" не зміг відвантажити дизель з російської нафти, – Reuters

Нафтотанкeр Talara, зафрахтований BP, вийшов з індійського порту Вадінар не завантаженим після того, як Євросоюз у п’ятницю ввів санкції проти НПЗ Nayara Energy, співвласником якого є найбільша російська нафтова компанія "Роснєфть".

Судно мало вивезти 60 тис. тонн (447 тис. барелів) дизелю до Африки, але нові санкції перешкодили цьому, повідомляє Reuters.

Nayara – один із двох приватних експортерів пального в Індії, 49,1% його акцій належить "Роснєфті". Після запровадження обмежень трейдери побоюються перебоїв у постачанні продукції з цього НПЗ, оскільки банки та страхові компанії з ЄС можуть відмовитися обслуговувати операції.

Nayara Energy експлуатує нафтопереробний завод потужністю 400 тис. барелів на добу та має у власності майже 7 тис. точок із продажу палива по всій Індії. Компанія також зводить інтегрований нафтохімічний завод поруч зі своїм нафтопереробним заводом.

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Як повідомлявсь, до схваленого країнами ЄС минулої п'ятниці 18-го пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості.

Зокрема, ЄС запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Втім, у понеділок стало відомо, що ця заборона набуде чинності лише з 21 січня 2026 року і не поширюватиметься на імпорт нафтопродуктів з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії.

Водночас Nayara Energy, що управляє другим за величиною в Індії нафтопереробним заводом, було включено до списку індивідувальних санкцій ЄС.