Ціни на пшеницю в Україні зростають через погану врожайність та пізні жнива

За минулий тиждень котирування пшениці з доставкою до портів Чорного моря для подальшого експорту зросли на $8-10 – до $220-225 за тонну (пшениця продовольча) та на $10-12 – до $215-218 за тонну (фуражна пшениця).

Ціни зростають через затримку збирання нового врожаю та низьку врожайність, повідомляє електронна зернова біржа GrainTrade.

Станом на 19 липня 2025 року в Україні з 1,5 млн га площ зібрано 4,67 млн тонн пшениці з урожайністю 3,11 т/га, що на 55% та 21% менше, ніж торік. Відтак, за перші 19 днів нового сезону експорт пшениці склав лише 279 тис. тонн, порівняно із 872 тис. тонн за аналогічний період у минулому році.

Трейдери пояснюють поточне зростання цін ситуацією, коли кораблі для експорту прибувають в українські порти, але через затримку збирання врожаю трейдери не встигають вчасно придбати необхідні обсяги зерна, тому для виконання угод змушені піднімати ціни.

Світові ціни на зерно падають

Водночас аналітики попереджають, що глобальні ринки ф’ючерсів на пшеницю знижуються, що вказує на обмежений простір для подальшого зростання цін.

Вересневі ф’ючерси вчора знизились до:

SRW Чикаго $199,2 за тонну (-5,2% за місяць),

HRW Канзас $193,2 за тонну (-7,4%),

HRS Міннеаполіс $215,9 за тонну (-12%),

Euronext 202 євро за тонну (-8,7%).

Падіння світових цін пов’язане з високою врожайністю озимої пшениці у США (73% площ обмолочено) та поліпшенням погодних умов для ярої пшениці.

Водночас часткову підтримку цінам у Чорноморському регіоні може надати посуха в Ростовській області РФ, де врожай прогнозують на 30% менше торішнього (8 млн тонн).

Раніше повідомлялось, що темпи збору врожаю зернових і олійних вдвічі відстають від минулорічних.