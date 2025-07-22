АРМА знайшла управителів для логістичного терміналу "Карпати". Що відомо про переможців відбору?

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило переможців відбору на управителя для арештованих активів ТОВ "Термінал Карпати".

За підсумками конкурсних процедур у системі Prozorro визначено переможців на всі п’ять лотів активу, розташованого на Закарпатті, повідомляє пресслужба АРМА.

Зокрема, Консорціум "Управляюча компанія "Пента-Логістик Інтернешнл" визнали переможчем відбору на управління частиною активів у вигляді адміністративної будівлі в місті Чоп, семи автомобілів, а також виробничого комплексу у смт Батьово, з ангаром, підведеними коліями двох стандартів, насосною станцією, трансформаторною та іншими спорудами.

Водночас корпоративні права та статутний капітал ТОВ "Термінал Карпати" та офісну будівлю у селі Свобода передадуть в управління консорціуму "Укртранслогістика".

За даними у системі YouControl, консорціум "Управляюча компанія "Пента-Логістик Інтернешнл" зареєстровано два тижні тому – 7 липня 2025 року. Його бенефіціаром вказаний власник низки логістичних компаній підприємець Іван Коваль (90%). Консорціум "Укртранслогістика" зареєстровано 11 липня 2025 року, він опосередковано належить мешканці Броварів Віті Мотузці (80%).

В АРМА додали, що угоди з переможцями відбору підписуватимуть лише після аналізу поданої документації.

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Раніше в АРМА повідомляли, що активи ТОВ "Термінал Карпати" на Закарпатті – це комплекс повністю готової інфраструктури для розвитку транспортно-логістичного бізнесу. Площа логістичного центру – понад 21,5 тис кв.м. Незалежний оцінювач визначив ринкову вартість комплексу у понад 190 млн грн.

Бенефіціаром ТОВ "Термінал Карпати" був громадянин ПФ Андрій Кочетков, колишній віцепрезидент Асоціації російських експедиторів.

10 травня 2022 року суд арештував корпоративні права, грошові кошти, рухоме й нерухоме майно товариства і 20 травня 2022 року передав ці активи в управління АРМА.

За матеріалами кримінального провадження, чорна каса (тіньова бухгалтерія) "Терміналу Карпати" щомісяця складала більше $1 млн прихованих коштів, які офіційно неможливо було простежити.