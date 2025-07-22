Держпідтримка портів має здійснюватися через бюджет, а не маніпуляції з тарифами "Укрзалізниці", – ФРТУ

Для того, щоб стимулювати зростання вантажопотоків в окремих портах – наприклад, у порту "Чорноморськ" або в Дунайському регіоні, – державі потрібно запровадити адресні програми компенсації, а не вдаватися до маніпуляцій із тарифами "Укрзалізниці", адже ручне управління тарифами це не тільки порушення чинного законодавства, а й численні корупційні ризики.

Про це заявив голова Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ), перший міністр транспорту України Орест Климпуш, коментуючи анонсовані ініціативи щодо введення коефіцієнтів до залізничних тарифів у напрямку портів Чорноморського регіону, передає ЦТС.

"Діючий Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом – це чітка і взаємопов'язана система, що базується на прив'язці вартості перевезення до географічної відстані транспортування та інших складових. Тож будь-які спроби ручного втручання і адміністративного коригування тарифів не тільки порушують економічну логіку та принципи конкурентної політики, а і створюють корупційні ризики щодо надання несправедливих переваг окремим ринковим операторам за рахунок інших", – зазначив Климпуш.

Він нагадав, що, крім залізничної складової, на вартість транспортування також впливають і корабельні збори, які є значно завищеними в окремих портах.

"Якщо ставити питання про справжнє вирівнювання вартості, тоді поряд із коригуванням залізничних тарифів потрібно ставити питання і про зниження портових зборів для портів, де вони є найвищими, – інакше це порушує принципи справедливої конкуренції", – додав голова ФРТУ.

За його словами, держава дійсно може ухвалити політичне рішення про підтримку окремих портів – наприклад "Чорноморська" чи Дунайського регіону, це її право, але тоді вона має ухвалити спеціальну адресну програму щодо зменшення вартості транспортування залізничним транспортом у напрямку окремих станцій і вказати джерела компенсації такої знижки для "Укрзалізниці".

"Має бути ухвалено окреме урядове рішення із вказівкою чіткого адресного джерела компенсації, як це було із 30% знижкою на перевезення зерна з прифронтових територій у 2024 році, яка покривалась надходженнями від дивідендів "Укрзалізниці". Це зрозумілий і прозорий механізм, зрозумілий і "Укрзалізниці" і операторам ринку", – зауважив Климпуш.

Враховуючи, що головними інтересантами відправлень на "Чорноморськ" та Дунайські порти є аграрні компанії, то джерелом покриття знижки в напрямку цих портів може стати новий Державний фонд підтримки сільськогосподарських виробників, за створення якого проголосувала Верховна Рада минулого тижня.

Нагадаємо, раніше Європейська Бізнес Асоціація назвала намір "Укрзалізниці" запровадити диференційовані підвищувальні коефіцієнти для розрахунку тарифів на вантажні перевезення у напрямку окремих морських портів необґрунтованим та таким, що може зашкодити українським експортерам й економіці загалом. Ця ініціатива "Укрзалізниці" суперечить принципам рівного доступу до інфраструктури та створює ризики недотримання антимонопольного законодавства.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року "Укрзалізниця" отримала понад 20 млрд грн прибутку від вантажних перевезень, водночас збитки від пасажирських перевезень перевищили 18 млрд грн, заявляли у Федерації роботодавців транспорту України.