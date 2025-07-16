Вибіркове підвищення тарифів "Укрзалізниці" – це викривлення ринку і відкат до часів планової економіки, – ICC Ukraine

Ініціативи "Укрзалізниці" щодо запровадження диференційованих підвищуючих коефіцієнтів до вантажних тарифів у напрямку окремих морських портів суперечить базовим принципам транспортної політики держави, поглиблює дисбаланси у економіці та загрожує позиціям українського експорту на міжнародних ринках.

Про це йдеться у листі Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) на адресу віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, передає УНІАН.

"Експорт – критичний фундамент економіки під час війни. Підтримка експорту це питання національної стійкості. Зараз Україна стрімко втрачає позиції як експортер, а внутрішній ринок все більше залежить від імпорту. У таких умовах будь-які рішення, що додатково ускладнюють експортну логістику або підвищують її вартість, є абсолютно неприйнятними", – наголосили в ICC Ukraine.

В організації пояснили, що в умовах скорочення обсягів експорту та зростання імпорту, будь-яке додаткове навантаження на логістику експортерів призведе до посилення дисбалансів у зовнішній торгівлі, погіршить платіжний баланс і, відповідно, тиск на валютний курс.

У листі зазначається, що запровадження вибіркового підвищення тарифів у напрямку найбільш завантажених морських портів, з яких здійснюється основний обсяг зовнішньої торгівлі, фактично означає штучне послаблення національного експорту, що суперечить логіці державної політики в умовах воєнного стану.

"Це порушення чинного законодавства та принципів тарифної єдності. До того ж, ця тарифна ініціатива не має законодавчого підґрунтя, і прямо суперечить антимонопольному закону, адже передбачає "ручне вирівнювання" умов роботи різних портів", – наголошується у документі.

В ICC Ukraine зауважили, що таким чином "Укрзалізниця" фактично намагається впровадити нову модель тарифоутворення без публічного діалогу з представниками ринку, а також без аналітики витрат та інфраструктурно-економічного обґрунтування.

"Це створює небезпечний прецедент ручного та непрозорого управління тарифами, що підриває довіру до транспортної політики держави та може стати предметом уваги антикорупційних органів", – заявили в організації.

Також це рішення має високі економічні ризики – адже експортери, які зіштовхнуться з додатковими витратами, будуть вимушені скоротити виробництва або шукати альтернативні шляхи доставки, зазначається у листі. Це призведе до зменшення валютної виручки, втрати робочих місць, зниження обсягів виробництва, падіння податкових надходжень та погіршення інвестиційного клімату, вважають в ICC Ukraine.

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"Замість наближення до європейських стандартів, ініціатива "Укрзалізниці" демонструє повернення до адміністративного втручання в економіку. Будь-яке вибіркове підвищення тарифів це грубе викривлення ринку та відкат до адміністративної практики часів планової економіки, що є несумісним із сучасною транспортною політикою", – наголосили у Комітеті.

В ICC Ukraine підсумували, що ідея перехресного субсидування логістики через вибіркові коефіцієнти – це економічно неефективне, стратегічно шкідливе і юридично сумнівне рішення, яке прямо суперечить заявленому курсу України на інтеграцію до ЄС та розвиток конкурентної економіки. Натомість в інтересах держави – захист експорту, конкурентного середовища та економічного зростання від деструктивного рішення, яке шкодитиме національним інтересам.