Рада підтримала законопроєкт про інтеграцію України до ринку електроенергії Євросоюзу. Що передбачається?

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики" (№12087-д).

Про це йдеться в повідомленні Міністерстві енергетики.

Законопроєкт був розроблений на основі дев'яти актів енергетичного законодавства Європейського Союзу і має на меті створити необхідне законодавче підґрунтя для повної інтеграції ринку електричної енергії України до єдиного європейського ринку на принципі взаємності – тобто з рівними правами і можливостями участі для українських та європейських учасників.

"Цей законопроєкт – фундаментальна ланка євроінтеграційного процесу в енергетиці, що забезпечить прозорий, конкурентний і надійний ринок, гармонізований із європейськими нормами. Його ухвалення не тільки відповідає міжнародним зобов'язанням України і сприятиме розвитку ринку, але й підвищить надійність та якість постачання електроенергії, а також забезпечить захист українських споживачів", – наголосила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Законопроєктом, зокрема, передбачається:

подальше впровадження прозорих європейських правил на ринку електроенергії України;

інтеграція короткострокових (спотових) ринків електроенергії України та ЄС (так званий market coupling – обёєднання ринків), що означає підвищення ліквідності ринку, спрощення умов торгівлі електричною енергією з ЄС, ефективне використання пропускної спроможності міждержавних перетинів, що в ринковий спосіб сприятиме доступності електроенергії для споживачів;

інтеграція балансуючих ринків з ЄС, приєднання до європейських платформ балансування, що дозволить посилити гнучкість енергосистеми та доступ до резервів ЄС. Це також нові можливості для українського бізнесу;

єдність із ЄС у підходах до реагування та підготовки до кризових ситуацій у сфері безпеки електропостачання;

додаткові механізми захисту прав споживачів та посилення їхньої ролі на ринку шляхом збільшення прозорості умов постачання, запровадження інструментів порівняння пропозицій постачальників, а також створення умов для долучення споживачів до участі в інших сегментах ринку, зокрема ринку допоміжних послуг;

посилення взаємодії національного енергетичного регулятора з європейськими регуляторними органами в рамках розбудови ринку відповідно до європейських стандартів.

Ухвалення законопроєкту в цілому найближчим часом дозволить забезпечити синхронізацію ринків електроенергії на початку 2027 року.

Раніше заступник голови Офісу президента Віктор Микита заявив, що за перші шість місяців 2025 року в регіонах створено додаткові 591 МВт потужності нової генерації електроенергії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні влітку 2024 року заявив про наявність "чіткого плану", як збудувати до 1 ГВт потужностей маневрової газової генерації вже до кінця року, і ще 4 ГВт – упродовж наступних років. В "Ощадбанку" оцінювали будівництво обіцяного Зеленським гігавата потужностей у $700 млн.