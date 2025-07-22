Суд призначив гендиректору "Лісів України" заставу в 90 мільйонів гривень, – ЗМІ

Печерський районний суд Києва виніс рішення у справі генерального директора ДП "Ліси України" Юрія Болоховця і призначив йому в якості запобіжного заходу заставу в 90 млн грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на поінформоване джерело в держпідприємстві.

"На сьогоднішньому засіданні у Печерському райсуді розглядався запобіжний захід. Звинувачення в наявності необгрунтованих 9 млн грн доходів і застава в 90 млн грн – це несумісні цифри. Сторона захисту буде оскаржувати це рішення, оскільки вважає його необ'єктивним", – зазначив співрозмовник агентства.

За інформацією адвоката Володимира Владимирова, під час розгляду клопотання про запобіжний захід слідство не надало фактів, які обґрунтовують підозру. Власник квартири купив її за реально підтверджені доходи, сплачує податки з оренди квартири. Вартість оренди є ринковою. Це підтверджує наявність експертизи.

За словами адвоката, ніяких підстав вважати, що Болоховець або члени його родини надавали кошти, або розпорядження на придбання квартири та мають можливість розпоряджатись правом власності, не існує.

"Щодо інших активів, які слідство вважає набутими на непідтверджені доходи, маю заявити, що офіційних доходів Юрія Болоховця достатньо для їх придбання з великим запасом. НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції, – ред.) здійснювало перевірку декларації. Жодних порушень не знайшло. НАЗК не знайшло підстав вважати, що є необґрунтовані доходи або спосіб життя Юрія Болоховця не відповідає задекларованому", – сказав адвокат.

За інформацією джерела, Болоховець і далі залишається під вартою правоохоронних органів.

Як повідомлялося, раніше в липні Державне бюро розслідувань затримало керівника державного підприємства "Ліси України" за підозрою у незаконному збагаченні на суму понад 7,9 млн грн (ст. 368-5 КК України).

За даними слідства, у 2021 році він фактично став власником елітної нерухомості в центрі Києва, 8 земельних ділянок, вантажного автотранспорту, а також значно примножив грошові активи на банківських рахунках. При цьому посадовець організував складну схеми легалізації майна, залучивши близьке оточення.

У пресслужбі ДП "Ліси України" тоді підтвердили, що затриманий – гендиректор підприємства Юрій Болоховець. Водночас у держпідприємстві відкинули висунуті щодо нього ДБР звинувачення.