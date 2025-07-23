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Новини
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"єКнига": Молоді українці за пів року купили 294 тисячі книг. Що увійшло в ТОП-10?

За пів року з часу запуску державної програми "єКнига" 18-річні українці через "Дію" придбали 294 тис. видань – у середньому по три книги.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Дії".

Популярним жанром літератури став саморозвиток та психологія (26,7%), а книгою – роман "Покинь, якщо кохаєш" американської письменниці Коллін Гувер

Попитом також користувалися сучасні любовні романи (26,6%), містичні трилери (18,2%), детективи (14,2%). Ще майже 8% припадає на філософію та фентезі, 3% – на історичні романи і менш ніж 2% – на поезію. 1,16% читачів обрали антиутопії.

Списки бестселерів дедалі частіше очолюють твори українських письменників, зокрема Володимира Станчишина, Ілларіона Павлюка, Андрія Сем'янківа, Анастасії Левкової, Василя Симоненка, Ліни Костенко.

Поповнити свою бібліотеку новою літературою з "єКнигою" можна в 33 книгарнях України. Перелік книгарень-учасників програми доступний на сайті Українського інституту книги.

"єКнига": Молоді українці за пів року купили 294 тисячі книг через "Дію"
"єКнига": Молоді українці за пів року купили 294 тисячі книг через "Дію"
"єКнига": Молоді українці за пів року купили 294 тисячі книг через "Дію"
"єКнига": Молоді українці за пів року купили 294 тисячі книг через "Дію"
"єКнига": Молоді українці за пів року купили 294 тисячі книг через "Дію"
"єКнига": Молоді українці за пів року купили 294 тисячі книг через "Дію"
"єКнига": Молоді українці за пів року купили 294 тисячі книг через "Дію"
"єКнига": Молоді українці за пів року купили 294 тисячі книг через "Дію"
"єКнига": Молоді українці за пів року купили 294 тисячі книг через "Дію"
"єКнига": Молоді українці за пів року купили 294 тисячі книг через "Дію"

"єКнига" – це програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть протягом року отримати допомогу від держави на купівлю книжок. Сума цієї допомоги – 908,4 грн. Кошти протягом трьох місяців можна використати виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

Як повідомлялося, 18-річні українці та українки станом на 1 липня цього року витратили понад 91 млн грн на придбання книжок у межах державної програми "єКнига".

Нагадаємо, в грудні минулого року в Україні стартувала послуга "єКнига".

Автор: 

книги (80) молодь (21) Дія (649)


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І ми питаємо на форумах, чому в нас немає зброї. Ось відповідь. Немає навіть позакласної книги з математики шкільного рівня. Про механіку, гідравліку, теплоенергетику, електротехніку взагалі мовчу. Прогнозів давати не хочу, марна справа. Вони очевидні.
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23.07.2025 09:40 Відповісти
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23.07.2025 09:45 Відповісти
Якраз едебіли будете читати в бомбосховищах свої книги, які ви купили замість дронів і іншої зброї.
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23.07.2025 10:14 Відповісти
Замість оцих грошей на книги чи Вовиної тисячі ці мільярди гривень можна було б потратити на "підйомні" виплати при оформленні контракту для 100-200 тис. добровольців.
Якби за підписання контракту давали 100-200 тис. грн, то бажаючих долучитися до ЗСУ було б значно більше!
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23.07.2025 10:19 Відповісти
Цей вибір показує, що гроші, які могли піти на оборону, пішли на піар недолугого, тобто в сраку!
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23.07.2025 10:14 Відповісти
Господи, чим треба думати, щоб купувати оці всі "мотиваційні" книги? Це така непотрібна Х...ЙНЯ! Ну краще б Жадана купили!
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23.07.2025 10:17 Відповісти

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