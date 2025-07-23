"єКнига": Молоді українці за пів року купили 294 тисячі книг. Що увійшло в ТОП-10?

За пів року з часу запуску державної програми "єКнига" 18-річні українці через "Дію" придбали 294 тис. видань – у середньому по три книги.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Дії".

Популярним жанром літератури став саморозвиток та психологія (26,7%), а книгою – роман "Покинь, якщо кохаєш" американської письменниці Коллін Гувер.

Попитом також користувалися сучасні любовні романи (26,6%), містичні трилери (18,2%), детективи (14,2%). Ще майже 8% припадає на філософію та фентезі, 3% – на історичні романи і менш ніж 2% – на поезію. 1,16% читачів обрали антиутопії.

Списки бестселерів дедалі частіше очолюють твори українських письменників, зокрема Володимира Станчишина, Ілларіона Павлюка, Андрія Сем'янківа, Анастасії Левкової, Василя Симоненка, Ліни Костенко.

Поповнити свою бібліотеку новою літературою з "єКнигою" можна в 33 книгарнях України. Перелік книгарень-учасників програми доступний на сайті Українського інституту книги.





















"єКнига" – це програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть протягом року отримати допомогу від держави на купівлю книжок. Сума цієї допомоги – 908,4 грн. Кошти протягом трьох місяців можна використати виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

Як повідомлялося, 18-річні українці та українки станом на 1 липня цього року витратили понад 91 млн грн на придбання книжок у межах державної програми "єКнига".

Нагадаємо, в грудні минулого року в Україні стартувала послуга "єКнига".