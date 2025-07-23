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"Укрзалізниця" заявила про масовану атаку дронів: пошкоджено енергетичну інфраструктуру у двох областях

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В ніч на 23 липня енергетична інфраструктура "Укрзалізниці" зазнала цілеспрямованої атаки ворожих ударних дронів.

Пошкоджень зазнали об'єкти у Сумській та Полтавській областях, повідомили у пресслужбі залізничної компанії.

"Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих – тривають ремонтні роботи... На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Рух поїздів здійснюється за графіком", – додали в "Укрзалізниці".

Читайте також: До 90% ударів по енергетиці завдають російські дрони, потрібно створювати захист, – Міненерго

Як повідомлялося, в ніч на 22 липня російські війська завдали масованого удару по об’єктах газовидобутку в Україні, є руйнування.

Від початку року до 90% атак на об'єкти енергетики України здійснюється за участі дронів, уточнювали у Міненерго.

Автор: 

газ (8038) залізниця (852) росія (14730) Укрзалізниця (4849) дрони (403)


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