"Укрзалізниця" заявила про масовану атаку дронів: пошкоджено енергетичну інфраструктуру у двох областях
В ніч на 23 липня енергетична інфраструктура "Укрзалізниці" зазнала цілеспрямованої атаки ворожих ударних дронів.
Пошкоджень зазнали об'єкти у Сумській та Полтавській областях, повідомили у пресслужбі залізничної компанії.
"Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих – тривають ремонтні роботи... На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Рух поїздів здійснюється за графіком", – додали в "Укрзалізниці".
Як повідомлялося, в ніч на 22 липня російські війська завдали масованого удару по об’єктах газовидобутку в Україні, є руйнування.
Від початку року до 90% атак на об'єкти енергетики України здійснюється за участі дронів, уточнювали у Міненерго.
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