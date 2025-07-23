"Укрзалізниця" заявила про масовану атаку дронів: пошкоджено енергетичну інфраструктуру у двох областях

В ніч на 23 липня енергетична інфраструктура "Укрзалізниці" зазнала цілеспрямованої атаки ворожих ударних дронів.

Пошкоджень зазнали об'єкти у Сумській та Полтавській областях, повідомили у пресслужбі залізничної компанії.

"Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих – тривають ремонтні роботи... На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Рух поїздів здійснюється за графіком", – додали в "Укрзалізниці".

Читайте також: До 90% ударів по енергетиці завдають російські дрони, потрібно створювати захист, – Міненерго

Як повідомлялося, в ніч на 22 липня російські війська завдали масованого удару по об’єктах газовидобутку в Україні, є руйнування.

Від початку року до 90% атак на об'єкти енергетики України здійснюється за участі дронів, уточнювали у Міненерго.