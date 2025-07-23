Долар пережив найбільше падіння за останніх 50 років, але залишається основною світовою валютою, – МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що сплеск дисбалансу міжнародної торгівлі та фінансових мережах не похитнув 80-річного домінуванння долара.

Американська валюта й далі залишається головною грошовою одиницею для міжнародної торгівлі, фінансів і накопичення резервів, забезпечуючи Вашингтону "надмірний привілей" дешевих запозичень, але водночас підвищуючи його "надмірний обов’язок" страхувати світ від шоків, про йдеться у доповіді МВФ External Sector Report 2025.

Також зазначається, що після краху Бреттон-Вудської системи у 1973 році, закінчення Холодної війни у 1991 році і появи євро у 1999 році долар зберіг або навіть посилив свої позиції в сферах торгівлі, хеджування ризиків та накопичення національних резервів.

Водночас нещодавнє загострення торговельної напруженості в поєднанні з загрозою можливої фінансової кризи, зростанням рівня державного боргу США і пом'якшенням надмірних привілеїв США, спонукало деяких світових інвесторів переглянути ступінь своєї залежності від долара.

В результаті цього, з січня курс долара США знизився на 8%, що є найсильнішим піврічним падінням з 1973 року. Однак варто зауважити, що це відбулось після досягнення багаторічного максимуму в 2024 році.

З іншої сторони посилюється цифровий фактор, оскільки стрімке поширення стейблкоїнів прив’язаних до долара може закріпити валютну гегемонію, але це також підвищує небезпеку кібер-і фінансових ризиків, попереджає МВФ.

Наразі фонд бачить "помітну асиметрію", де Китай зміцнює роль у глобальній торгівлі, США – у фінансах.

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МВФ закликає усі країни уникати протекціонізму, що може призвести до "фрагментованої багатополярності", що підвищить волатильність і вартість фінансування. Це завдасть довгострокової шкоди глобальній економіці, навіть якщо вплив на торгові дисбаланси виявиться незначним, зазначають у Фонді.

Зазначимо, що сповільнення світової економіки в найбільшій мірі вплине саме на країни що розвиваються, як Україна, економіки яких ще не мають міцного фінансового фундаменту.

Як повідомлялось, голова Національног банку України (НБУ) Андрій Пишний не бачить критичних ризиків для міжнародних резервів України через знецінення долара, на який припадає 83% золото-валютних резервів України.