Фонд підтримки енергетики України зібрав уже понад 1 мільярд євро від партнерів

У Фонді підтримки енергетики України станом на липень 2025 року акумульовано понад 1,15 млрд євро від 33 держав-донорів.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук, коментуючи інструменти дл роботи з партнерами.

Гринчук нагадала про Хаб екстреної енергетичної допомоги, що займається прийомом, логістикою та розподілом гуманітарних вантажів для підприємств критичної інфраструктури. За час роботи Хабу було прийнято 1870 вантажів загальною вагою понад 24 тис. тонн від 38 країн світу.

Окрім того, як зазначила Гринчук, важливою є двостороння співпраця України з партнерами, зокрема з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), урядами Франції, Бельгії, Данії та Литви.

Міністерка також наголосила на необхідності накопичення ресурсів для стабільного проходження наступного опалювального сезону, а також на створенні стратегічного газового резерву для потреб України та країн Східної Європи.

"Допомога український енергетиці сьогодні – це спільна реалізація новітніх рішень та інженерних технологій, що починається зі спільних цінностей та спільного бачення майбутнього. Наша енергетична боротьба продемонструвала, як багато у нас однодумців", – резюмувала Гринчук.

Раніше повідомлялося, що розрив між наявними ресурсами Фонду підтримки енергетики України та пріоритетними потребами енергокомпаній становить приблизно 617 млн євро.

У середині березня повідомлялося, що дефіцит Фонду підтримки енергетики України в заявках, поданих українськими енергетичними компаніями, становить майже $500 млн.

До того стало відомо, що Фонд підтримки енергетики України за три роки повномасштабної війни підтримав відновлення 2 ГВт генерувальних потужностей, а також профінансував закупівлю генераторів, турбін, систем керування, високовольтного обладнання та інших критично важливих компонентів.