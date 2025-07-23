Держава має передбачити в бюджеті дотації для пасажирських перевезень "Укрзалізниці", – експерт

Держава має запровадити прямі бюджетні дотації для "Укрзалізниці" на покриття збитків від пасажирських перевезень. Такий крок є економічно обґрунтованим і дозволить уникнути непропорційного навантаження на бізнес через підвищення тарифів на вантажні перевезення.

Про це сказав генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

"В "Укрзалізниці" немає збитків від вантажних перевезень – навпаки, це надзвичайно прибутковий напрям. А ось пасажирські перевезення формують значні збитки, оскільки ціна квитків із політичних міркувань стримується і не покриває собівартості", – сказав Гусак.

За його словами, нині застосовується механізм кроссубсидування, коли прибутки з вантажних перевезень покривають збитки пасажирських.

У 2023 році ці збитки сягнули близько 20 млн грн. При цьому дотація з держбюджету на покриття різниці між собівартістю пасажирських перевезень і вартістю квитка – це нормальна європейська практика, яка дозволить зберегти доступність залізничного транспорту для громадян.

"Більш доцільний і зважений з економічної точки зору підхід – це саме пряма дотація з державного бюджету від держави до "Укрзалізниці" на зниження вартості пасажирських перевезень. Тобто якщо держава, насамперед держава, вважає, що ці перевезення є соціально чутливими й тому вартість їх має бути низькою, тому держава і має виділити на це дотацію. Пасажирські залізничні перевезення зараз дійсно є соціально чутливими – особливо зважаючи на війну і на те, що в Україні немає авіасполучення. Тобто "Укрзалізниця" є ледь не єдиним способом для людей кудись дістатися", – підкреслив Гусак.

Він підкреслив, що кроссубсидування пасажирських перевезень шкодить економіці загалом, оскільки спонукає до підвищення тарифів для промислових вантажовідправників.

"Це викривляє економічні стимули, негативно впливає на українських виробників і може призводити до зупинки підприємств. Особливо в умовах війни, коли вони й так працюють у складних умовах", – наголосив Гусак.

Нагадаємо, раніше Європейська Бізнес Асоціація звернулася до віцепрем'єра Олексія Кулеби із закликом включити в держбюджет на 2026 рік субсидію для "Укрзалізниці" на покриття збитків від пасажирських перевезень. Наразі ці витрати покриваються за рахунок вантажних перевезень, що суперечить європейським практикам.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року "Укрзалізниця" отримала понад 20 млрд грн прибутку від вантажних перевезень, водночас збитки від пасажирських перевезень перевищили 18 млрд грн, заявляли у Федерації роботодавців транспорту України.