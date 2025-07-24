Суд арештував майно співвласника виробника чаю Lovare і "Мономах" у справі про пособництво Росії

Суд арештував майно співвласника компанії "Мономах" Тараса Барабаша у справі про пособництво державі-агресору.

Таке рішення Солом`янський районний суд міста Києва ухвалив 16 липня, свідчать дані судового реєстру.

Зокрема, суд визнав обґрунтованим клопотання старшого слідчого СБУ та наклав арешт на сім квартир, дев'ять паркомісць та гаражів, комерційну нерухомість та земельні ділянки, а також 39,9455% корпоративних прав АТ "Мономах".

Прізвище власника арештованого майна у судовому реєстрі приховане, проте обставини справи свідчать, що йдеться про співвласника найбільшого в Україні виробника чаю та кави "Мономах" Тараса Барабаша.

За даними у системі YouControl, власниками АТ "Мономах" станом на кінець минулого року були Богдан Олегович Барабаш (60,05%) та Тарас Олегович Барабаш (39,94%). Доходи компанії за останні роки суттєво зросли: з 0,95 млрд грн у 2021-му до 1,2 млрд грн – у 2023-му, 1,8 млрд грн – у 2023-му та 2,3 млрд грн – у 2024 році.

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Як писав БізнесЦензор, 10 червня СБУ провела обшуки в офісах "Мономаха" та у низки співробітників компанії. Бухгалтерці підприємства повідомили про підозру, а його співвласника – Тараса Барабаша – СБУ оголосила у розшук. За інформацією на сайті МВС, датою зникнення бізнесмена вказане 16 червня.

За даними СБУ, співвласник "Мономаха" після початку повномасштабної війни вирішив продовжувати торгівлю з Росією, організувавши злочинну схему постачання продукції до держави-агресора через підконтрольні фірми у Польщі та Білорусі. Одній з учасниць схеми вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (Пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Водночас в Україні "Мономах" позиціонує себе як патріотичну компанію, яка підтримує ЗСУ. Окрім супермаркетів та магазинів по всій Україні "Мономах" також активно постачає продукцію за держпідрядами для "Укрзалізниці", лікарень, Нацгвардії та військових частин ЗСУ. Більше того, "Мономах" заробляв і на постачанні чаю для сухпайків, які закуповують для українських військових.

"Мономах" – один з найстаріших постачальників чаю в Україні. Від початку 1990-х років компанія імпортувала фасований чай та каву різних виробників з усього світу, але згодом збудувала власну фасувальну фабрику під Києвом, в селищі Велика Димерка Броварського району. За даними на її сайті, зараз компанія виробляє продукцію під брендами "Monomax", "Lovare", "Stefano", "Ferarra", "Три Слона", "Чайні шедеври", "Кавові шедеври" та іншими.

Завдяки забороні низки російських брендів, які займали до 40% ринку чаю в Україні, виторг АТ "Мономах" за останні роки зріс понад вдвічі, перевищивши минулого року 2,3 млрд грн, свідчать дані YouControl. Нині частка компанії на українському ринку, за приблизними оцінками, перевищує 25%.

До 90% продажів продукції компанії "Мономах" у великих мережах припадає саме на чай. Третину з них забазпечує найбільша українська мережа супермаркетів АТБ (близько 700 млн грн у 2024 році), далі з великим відривом йдуть Metro, "Варус", "Сільпо", "Велика кишеня", Auchan та Novus.