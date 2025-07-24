Ціни на нафту зростають: ринок сподівається на нові угоди Трампа, – Reuters

У четвер вранці ціни на нафту еталонного сорту Brent зростають до $68,72 за баррель, а на американську нафту WTI – до $65,47.

Ринок підтримує оптимізм навколо нової тарифної політики США на тлі успішної домовленості Вашингтона з Токіо, що обмежила мита на японські авто в обмін на інвестиції, повідомляє Reuters.

Білий дім також демонструє прогрес у переговорах з Євросоюзом. Дипломати в Брюсселі підтверджують, що сторони наблизилися до рамкової угоди, яка також передбачатиме базову 15% ставку для товарів з ЄС із можливими винятками. Тож трейдери сподіваються, що зняття торговельної напруги підтримає світовий попит на енергоносії, хоча невизначеність навколо консультацій США-Китай і мирних перемовин між Києвом і Москвою стримує подальше ралі, зазначає агентство.

На стороні фундаментальних даних підтримку цінам надало різке скорочення запасів у США, де за даними Управління енергетичної інформації EIA, минулого тижня комерційні резерви сирої нафти впали на 3,2 млн барелів – удвічі більше, ніж очікували опитані Reuters експерти. Запаси бензину також зменшилися майже на 1,7 млн барелів, що свідчить про стійкий літній попит, тоді як резерви пального лишаються на найнижчому сезонному рівні з 1990-х.

Водночас ситуацію на рику додатково ускладнюють політичні ризики: можливі санкції США проти російської нафти та тимчасова заборона на завантаження танкерів у російських чорноморських портах, що уже призупинила транзит казахської сировини трубопроводом "КПК".

Раніше повідомлялось, що зростання цін на нафту призупинилося, оскільки аналітики сумнівались у ефективності нових санкцій ЄС проти Росії.