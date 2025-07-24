"Невтішні показники": Гетманцев повідомив про падіння податкових надходжень від грального бізнесу

За підсумками першого півріччя 2025 року податкові надходження від грального бізнесу склали 9,6 млрд грн, що лише на 14,7% (на 1,2 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому в червні обсяги сплачених податків у цій галузі виявилися меншими за минулорічний показник, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

"У червні – взагалі мінус: сплата податків просіла на 37,9% (–401 млн грн), податки від Favbet зменшились на 57,5 млн грн, виторги через РРО також зменшились на 434 млн грн до травня", – написав депутат.

Він назвав такі показники "невтішними" і закликав посилити контроль за сплатою податків у галузі.

"Цифри говорять самі за себе. Потрібні рішучі кроки для детінізації й реального контролю", – додав Гетманцев.

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Як повідомлялося, загалом у 2024 році гральний бізнес сплатив до держбюджету України 17 млрд грн податків. Втім, наприкінці минулого року Данило Гетманцев вказував на тенденцію до зниження обсягів надходжень.

Заступник голови Комітету питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зауважував, що в цілому зменшилось податкове навантаження: знижується частка сплачених податків відносно загальної суми поповнень операторів азартних ігор. На його думку, це вказує на те, що схеми ухилення від сплати податків у цій галузі залишаються.