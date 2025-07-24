Наслідки санкцій і українських ударів по НПЗ: Ціни на бензин у Росії побили історичний рекорд

Ціни на бензин у Росії продовжують безперервне зростання 8 днів поспіль та оновили історичний рекорд.

За підсумками торгів 24 липня середня оптова вартість бензину А-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі (СПбМТСБ) підскочила ще на 0,61% – до рекордних 76 293 рублів за тонну (57,2 руб./л). Попередній рекорд (76 068 руб. за тонну) тримався із вересня 2023 року, пише The Moscow Times.

Бензин А-92 також подорожчав на 157 руб. (+0,23%) – до 67 230 руб. за тонну. З минулого понеділка оптові партії 92-го здорожчали на 4,2% (+2 722 руб. за тонну), а 95-го – майже на 7% (4 987 руб. за тонну).

На цьому тлі літнє дизельне пальне трохи подешевшало – на 144 руб. (-0,24%), до 58 980 руб. за тонну, але з початку минулого тижня все одно фіксується подорожчання на 1,38%.

Стрімке подорожчання бензину посилює інфляційні ризики й може змусити російську владу вживати адміністративних заходів. На початку липня віцепрем’єр Олександр Новак заявляв, що уряд може тимчасово заборонити експорт бензину, якщо біржові котирування продовжать рости. Поки що рішення не ухвалене, але нові максимуми створюють додатковий політичний тиск на нафтокомпанії.

Зауважимо, що якщо тенденція збережеться, галузь очікує або розширення цінових демпферів, або прямі обмеження експорту, що раніше вже застосовувалися для стримування оптових цін на паливо.

Паливний демпфер – інструмент регулювання цін на паливо у Росії, який використовується для згладжування коливань вартості палива на внутрішньому ринку. Якщо ціна на пальне на внутрішньому ринку нижча за визначений рівень, держава компенсує цю різницю нафтопереробним компаніям з бюджету. Якщо ж ціна на внутрішньому ринку вища за експортну, вже виробники мають сплачувати різницю у бюджет.

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Як повідомлялося, раніше голова Міненерго РФ Сергєй Цивільов визнав, що російські нафтові компанії мають проблеми з ремонтом нафтопереробних заводів через санкції.

Минулого року, за даними Reuters, обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 12-річного мінімуму після того, як серія ударів українських БПЛА вивела з ладу щонайменше 10 найбільших заводів у РФ, деякі з яких були змушені простоювати місяцями.

Складнощі з ремонтом пов'язані з тим, що російські НПЗ критично залежні від імпортного обладнання: вони будувалися та модернізувалися за участю європейських та американських компаній, таких як UOP та ABB – вони забезпечували технології та програмне забезпечення для кожного з 40 найбільших заводів.

У 2000-х на іноземні проєктні рішення припадало 80% обладнання в російській нафтопереробці, і навіть за часів СРСР технології для НПЗ закуповувалися на Заході.

Перейти на російське обладнання заводи так і не змогли, незважаючи на державну політику імпортозаміщення.