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Новини Падіння гривні
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Гривня продовжує знижуватися: Євро знову коштує понад 49 грн

Офіційний курс долара та євро НБУ на 25 липня

Курс гривні продовжує знижуватися щодо євро, але залишається майже без змін щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 25 липня, на рівні 41,7738 грн/$, порівняно із 41,7651 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 12 копійок до 49,1009 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2271) гривня (1611) курс (1570) НБУ (9452) обмін валюти (770)


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24.07.2025 16:37 Відповісти
зелена дегенератка мародерка свриденко!
те, що у нас корупції нема, то зрозуміло.
як справи з економікою? скільки зріст ввп планується у найближчі години?
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24.07.2025 16:44 Відповісти
Ухвалення законопроєкту №12414, який ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), може серйозно вплинути на отримання Україною макрофінансової допомоги та євроінтеграцію. Брак коштів на наступний рік може становити 23 млрд доларів. Про це йдеться в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1153656430142398&set=a.488896899951691&type=3&ref=embed_post дописі «Ціни держави» - просвітницького проєкту аналітичного центру «CASE Україна»
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24.07.2025 17:06 Відповісти

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