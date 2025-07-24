В Україні запустили грантову програму для виробників вибухових речовин

Виробники вибухових речовин в Україні зможуть отримати допомогу на масштабування виробництва. Так, уряд ухвалив постанову про запуск окремого грантового конкурсу від defence-tech кластера Brave1.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Грантовий конкурс передбачає прозору процедуру відбору, технічну експертизу від Сил безпеки та оборони України, випробування продукції, а також контроль за кожним етапом реалізації проєктів.

Учасники зможуть отримати гроші на запуск або розширення виробництва – зокрема на обладнання, сировину та необхідні системи.

"Ми переосмислили роль держави з ринком і почали видавати гранти компаніям, які займаються інноваціями, що змінюють ситуацію на полі бою. Так, Brave1 вже став найбільшим ангельським інвестором в Україні для defense tech і видав 560+ грантів на понад 2,2 млрд грн. Запуск нової програми для масштабування виробництва вибухових речовин – це ще один крок до посилення оборонного потенціалу країни і можливість забезпечити фронт технологіями швидко й у потрібних обсягах", – заявив перший віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як повідомлялося, у квітні Кабмін спростив імпорт вибухових речовин та їх компонентів для виробників боєприпасів, які не мають чинних державних контрактів.

Згодом стало відомо, що Україна та США створять спільне підприємство з виробництва спецхімії для потреб оборони. Завод буде розташований у США.