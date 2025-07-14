Україна та США створять спільне підприємство з виробництва спецхімії для потреб оборони. Завод буде розташований у США

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (раніше – концерн "Укроборонпром") та американська компанія D&M Holding Company підписали документ, який передбачає створення спільного підприємства з виробництва спеціальних хімічних речовин для потреб оборонного сектору.

Про це йдеться в повідомленні "Укроборонпрому".

Підприємство буде розташоване в США та виготовлятиме продукцію, яка використовується у виробництві боєприпасів для Сил оборони України.

Як зауважили в "Укроборонпромі", це принципово важливий крок на шляху до подолання дефіциту продуктів спеціальної хімії, який сьогодні гостро відчуває боєприпасна галузь.

"Українська оборонка має поступово перейти від масштабних закупівель до власного виробництва, щоб задовольнити нагальні потреби. Не менш важливо, що підприємство працюватиме на безпечній території. Цей проєкт закладає основу для посилення виробничої незалежності і забезпечує більш високий рівень оперативної готовності наших сил оборони", – зазначив гнеральний директор "Укроборонпрому" Олег Гуляк.

Як повідомлялося, в травні німецький збройовий концерн Rheinmetall та акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклали Меморандум про співпрацю щодо можливості створення ще одного спільного підприємства.

У червні стало відомо, що "Укроборонпром" домовився про співпрацю з Airbus.