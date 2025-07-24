Росія завдала масованого удару по одній із ТЕС "Центренерго". Що відомо?

В ніч на 24 липня російські війська завдали масованого удару по одній із ТЕС "Центренерго".

Про це повідомила пресслужба державної компанії, яке керує Трипільською та Змієвською ТЕС на підконтрольній уряду території.

"Знову масований удар по одній з наших ТЕС, яка не має жодного стосунку до військових об’єктів. Такі цілеспрямовані атаки є черговим доказом терору", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, унаслідок російських атак навесні 2024 року була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині, а також Трипільська ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

У травні минулого року Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської та Трипільської теплових електростанцій "Центренерго".

Однак у січні 2025 року російські війська знову вдарили по ТЕС "Центренерго", попри те що станція була повністю знищена раніше, повідомляли в компанії.