"Ощадбанк" готує новий арбітраж проти Росії через втрати на тимчасово окупованих територіях України

Державний "Ощадбанк" зробив перший крок до нового міжнародного судового процесу проти Росії. Зокрема, йдеться про компенсацію втрат, яких зазнав банк через розв'язану РФ повномасштабну війну – зокрема в регіонах, що нині частково окуповані.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Так, "Ощадбанк" направив Росії офіційне повідомлення про виникнення спору за угодою між Україною та РФ "про заохочення та взаємний захист інвестицій внаслідок втрати значного обсягу майна та здійснення господарської діяльності на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей".

У повідомленні сказано про ряд істотних порушень Росією своїх зобов'язань за угодою та норм міжнародного права в цілому.

"Надання повідомлення є першим кроком, необхідним для початку нового міжнародного арбітражного процесу проти Росії. Якщо Росія протягом шести місяців не виплатить "Ощадбанку" швидку, адекватну й ефективну компенсацію за всі завдані йому збитки, банк негайно передасть справу проти Російської Федерації на вирішення міжнародним арбітражним судом", – сказано в повідомленні.

Раніше на користь "Ощадбанку" вже було винесено арбітражне рішення в інвестиційному спорі за зазначеною угодою на суму $1,1 млрд, що стосувався компенсації збитків, завданих внаслідок анексії Криму Росією у 2014 році. Банк здійснює всіх заходів для отримання виконання за цим арбітражним рішенням за рахунок російських активів по всьому світу.

Як повідомлялося, на початку липня цього року Апеляційний суд Парижа відхилив апеляцію РФ та залишив у силі рішення Арбітражного трибуналу Парижа від 26 листопада 2018 року, який зобов’язав країну-агресора компенсувати збитки, яких державний "Ощадбанк" зазнав внаслідок анексії Криму.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року Арбітражний суд у Парижі ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь державного "Ощадбанку" $1,3 млрд у якості компенсації збитків, завданих банку внаслідок анексії Криму.

У квітні 2025 року "Ощадбанк" зареєстрував арешт на активи Росії у Франції на суму 87 млн євро, які у майбутньому можна стягути як частину компенсації за втрачені кримські активи.