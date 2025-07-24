Санкції працюють: Танкер із російською нафтою відмовився заходити в порт індійського НПЗ "Роснєфті"

Нафтовий танкер, що перевозив російську нафту марки Urals, був перенаправлений з порту "Вадінар" в Індії, який належить компанії Nayara Energy, у порт "Мундра" для розвантаження.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Два танкери також пропустили завантаження нафтопродуктів з порту "Вадінар" із 18 липня, коли компанія Nayara, 49% якої належить нафтогазовій компанії "Роснєфть", була серед компаній, що потрапили під новий пакет санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії.

Танкер Omni, який перевозив близько 700 тис. барелів нафти Urals, прибув до порту "Вадінар" 18 липня і зараз стоїть на якорі біля порту "Мундра".

За словами джерел, невідомо, чому вантаж не було розвантажено у "Вадінарі".

Наразі вантаж був придбаний нафтопереробним заводом, яким керує HPCL-Mittal Energy Ltd, спільне підприємство Hindustan Petroleum Corp та Mittal Energy Investments. HMEL експлуатує нафтопереробний завод потужністю 226 тис. барелів на день у північному штаті Пенджаб.

Nayara – один із двох приватних експортерів пального в Індії, 49,1% його акцій належить "Роснєфті". Nayara Energy експлуатує нафтопереробний завод потужністю 400 тис. барелів на добу та має у власності майже 7 тис. точок із продажу палива по всій Індії. Компанія також зводить інтегрований нафтохімічний завод поруч зі своїм нафтопереробним заводом.

Як повідомлялося, до схваленого країнами ЄС минулої п'ятниці 18 пакета санкцій проти Росії увійшли заходи, що мають завдати додаткового удару по російській нафтовій промисловості.

Зокрема, ЄС запровадив заборону на імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Втім, у понеділок стало відомо, що ця заборона набуде чинності лише з 21 січня 2026 рокуі не поширюватиметься на імпорт нафтопродуктів з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії.

Водночас Nayara Energy, що управляє другим за величиною в Індії нафтопереробним заводом, було включено до списку індивідувальних санкцій ЄС.