Федерація роботодавців закликала НКРЕКП не підвищувати ціни на електроенергію без аналізу наслідків для промисловості

Федерація роботодавців України (ФРУ) звернулась до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), із закликом не ухвалювати рішення про підвищення граничних цін на електроенергію.

Лист із таким закликом також спрямували до Міністерства економіки та Міністерства енергетики, повідомляється на сайті ФРУ.

"Заплановане підвищення є істотним і матиме негативні наслідки для промисловості та економіки країни в цілому. В умовах повномасштабної війни, зруйнованої енергетичної інфраструктури, стрімкого зростання цін на електроенергію, навіть за чинних граничних цін, будь-яке необґрунтоване підвищення граничних цін на електроенергію ставить під загрозу виживання промислового бізнесу в Україні", – наголошуютьу Федерації.

ФРУ прогнозує, що підвищення прайс-кепів на електроенергію для промисловості матиме значні негативні наслідки, зокрема:

стрімке подорожчання собівартості продукції для внутрішнього ринку та експорту;

втрати конкурентних позицій української промисловості на внутрішніх та зовнішніх ринках;

скорочення виробництва, зокрема в критично важливих секторах економіки та оборони;

зниження валютного виторгу та податкових надходжень;

ризик масових звільнень через неможливість покрити зростаючі витрати на енергоносії.

Федерація роботодавців України пропонує не впроваджувати підвищення граничних цін без запуску довгострокових аукціонів на доступ до міждержавного перетину (щонайменше – на місяць вперед).

Також ФРУ наполягає на необхідності впровадити механізм щомісячного/квартального розподілу міждержавного перетину, який дозволить імпортерам планувати постачання і впливати на ринок. Крім того, Федерація відзначає потребу сформувати прозорий графік лібералізації доступу до імпорту, включно з інтеграцією в європейські платформи аукціонів.

"Необхідно утриматися від значного підвищення price caps до моменту створення конкурентного середовища, яке дозволить ринку самостійно формувати справедливу ціну", – наголошується у зверненні ФРУ до НКРЕКП, Міністерства економіки та Міністерства енергетики.

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Як повідомлялося, 25 липня НКРЕКП планує вкотре підвищити підвищити максимальні граничні ціни на електроенергію на "ринку на добу наперед" (РДН) та "внутрішньодобовому ринку" (ВДР) у часовому діапазоні з 17:00 до 23:00 майже вдвічі – до 15 000 грн за МВт-год.

Водночас "прайс-кепи" на балансуючому ринку планують підвищити до 16 000 грн за МВт-год, максимальні денні ціни – до 6 900 грн за МВт-год.

ФРУ представляє інтереси близько 8 000 підприємств, які забезпечують 70% ВВП країни та понад 3 млн робочих місць.