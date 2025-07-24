У "Росатомі" визнали проблеми з виплатою зарплат на будівництві АЕС у Туреччині

Російська державна корпорація "Росатом" пояснила затримки з виплатами будівельникам турецької АЕС "Аккую", де росіянам належить 49% акцій, наслідками "зовнішньополітичних чинників".

Про це пише The Moscow Times із посиланням на повідомлення корпорації.

Там розповіли, що значна частина коштів виявилася заблокованою "під впливом третіх сторін".

За словами представників компанії, підрядники вже домовилися організувати зустрічі між робітниками та керівництвом субпідрядної організації, щоб обговорити проблему та спробувати її врегулювати.

"Ми всі стали заручниками дій недружніх країн, які використовують сумнівні методи, намагаючись перешкодити передовим проєктам російської атомної галузі", – заявили у пресслужбі "Росатому".

Напередодні на будівельному майданчику АЕС "Аккую" робітники влаштували акцію протесту через затримку зарплати на кілька місяців.

Раніше в липні повідомлялося, що "Росатом" веде переговори про продаж турецьким та іноземним інвесторам 49% акцій атомної електростанції "Аккую" вартістю $25 млрд, яку вона будує в Туреччині.

Як писало видання Bloomberg, проєкт страждає від затримок та проблем з фінансуванням, оскільки іноземні банки бояться штрафів США, що змушує Туреччину та Росію шукати альтернативні способи оплати будівництва, включно з обміном природним газом.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року "Росатом" був змушений шукати обладнання для першої турецької атомної електростанції "Аккую" у Китаї через відмову німецької компанії Siemens Energy AG співпрацювати з росіянами на цьому проєкті.

На початку цього року стало відомо, що "Росатом" планує подати позов проти німецької компанії Siemens за те, що остання не стала постачати обладнання на АЕС, що будується в Туреччині.