Росія хоче продати частку в турецькій АЕС "Аккую". Раніше німецька Siemens відмовилася працювати над проєктом із росіянами

Російська держкорпорація "Росатом" веде переговори про продаж турецьким та іноземним інвесторам 49% акцій атомної електростанції "Аккую" вартістю $25 млрд, яку вона будує в Туреччині.

Про це повідомив голова правління дочірньої компанії "Росатома", відповідальної за АЕС "Аккую", Антон Дедусенко, передає Bloomberg.

Дедусенко розповів, що наразі тривають переговори з потенційними інвесторами.

"Що ближче ми до першого блоку, який генеруватиме електроенергію, то більше інвесторів починає приходити", – сказав він.

Попередня спроба продати частку провалилася у 2018 році, коли консорціум турецьких фірм – Cengiz Holding AS, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS та Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS – відмовився від участі, посилаючись на неможливість домовитися про комерційні умови.

Перший блок на об'єкті потужністю 4,8 гігават, який стане першою атомною електростанцією Туреччини, зараз проходить випробування і, як очікується, почне поставляти електроенергію у 2026 році.

"Я впевнений, що до кінця року ми матимемо готові системи, необхідні для введення електроенергії в мережу", – додав Дедусенко.

Як пише видання, проєкт страждає від затримок та проблем з фінансуванням, оскільки іноземні банки бояться штрафів США, що змушує Туреччину та Росію шукати альтернативні способи оплати будівництва, включно з обміном природним газом.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року "Росатом" був змушений шукати обладнання для першої турецької атомної електростанції "Аккую" у Китаї через відмову німецької компанії Siemens Energy AG співпрацювати з росіянами на цьому проєкті.

На початку цього року стало відомо, що "Росатом" планує подати позов проти німецької компанії Siemens за те, що остання не стала постачати обладнання на АЕС, що будується в Туреччині.

У квітні Росія та Іран уклали угоду про поставку 55 млрд кубометрів російського газу на рік, і Росія також зобов'язалася фінансувати будівництво нової атомної електростанції в Ірані.