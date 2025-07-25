БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 147 5

Найбільша мережа супермаркетів у Росії припинить продавати шоколадні батончики Snickers, Twix та Mars

Російські супермаркети перестануть продавати батончики Snickers, Twix та Mars через високі ціни

Найбільший російський рітейлер X5 (мережі "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик") припинив закупівлі шоколадних батончиків, драже, цукерок і жувальної гумки від американської компанії Mars, вважаючи ціни виробника завищеними. Рішення торкнулося брендів Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, M&M's, Skittles, Orbit, Eclipse, Wrigley's.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, відвантаження зупинилися 23 липня. 

Рітейлер X5 підтвердив, що більше не продаватиме продукцію Mars у магазинах "Пятерочка" та "Перекресток", за винятком кормів для тварин (Pedigree, Whiskas, Kitekat, Perfect Fit, Sheba, Royal Canin).

У пресслужбі компанії пояснили, що запропоновані постачальником закупівельні ціни на цукерки та жуйку "суттєво перевищують ринкові орієнтири та не відповідають очікуванням сумлінної взаємодії", а спроби досягти "взаємоприйнятних домовленостей" успіху не мали.

За словами представника рітейлера, поточних запасів вистачить приблизно на два місяці.

"Ризику порожніх полиць немає, залишки продукції Mars закінчаться в серпні-вересні й можуть бути замінені на товари-аналоги від інших виробників", – додав він.

За словами аналітиків, на магазини Х5 припадає понад 15% всього товарообігу Mars у Росії й замістити такий обсяг неможливо.

Нагадаємо, попри обіцянки скоротити бізнес на території РФ після початку повномасштабної агресії російський бізнес Mars продовжив працювати, а його доходи зросли.

Більше того, американські виробники кондитерських виробів та інших продуктів Mars, PepsiCo та Mondelez, які відмовилися йти з російського ринку, зафіксували бум продажів своєї продукції у РФ на тлі виходу конкурентів, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на звітність компаній за 2022 рік.

Автор: 

магазин (298) продукти (804) росія (14750) ціни (3619) імпортозаміщення (44)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
" ..за винятком корму для тварин"....Бугагагааа
показати весь коментар
25.07.2025 09:30 Відповісти
Мабуть стекломоя будуть закушувати
показати весь коментар
25.07.2025 09:51 Відповісти
Да кому вони в ху...лостані потрібно. Пора дітей привчати до бояришніка, хай відчувають смак батькивщини
показати весь коментар
25.07.2025 09:48 Відповісти
Парєная рєпа - ісконно рускоє лакомство
показати весь коментар
25.07.2025 09:58 Відповісти
"За винятком кормів для тварин..." - доволі "товстий" натяк, дарагіє рассєянє! 🤣
показати весь коментар
25.07.2025 10:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 