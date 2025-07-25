У МВФ прокоментували закон про ліквідацію незалежності НАБУ і можливу нову програму кредитування для України

Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) та представники української влади найближчим часом почнуть обговорювати потреби України у зовнішньому фінансуванні на наступні роки.

Про це директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак заявила на брифінгу напередодні увечері, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, найближчими тижнями співробітники МВФ і українська влада активізують обговорення як бюджету України на 2026 рік, так і в цілому оцінки фінансових потреб України на 2026 рік та на середньострокову перспективу, "щоб скласти всеосяжну картину".

"Ця робота має важливе значення для поточної програми і будь-якої майбутньої потенційної співпраці з Україною, яку ми могли б мати", – зазначила Козак.

Водночас вона наголосила, що критичним елементом програми співробітництва України та МВФ є незалежність створеної в Україні антикорупційної інфраструктури.

"Ми беремо до уваги намір уряду внести новий законопроєкт про відновлення незалежності антикорупційних інституцій", – сказала вона на брифінгу.

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Як повідомлялося, напередодні голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна досі не отримала від міжнародних партнерів гарантій фінансування на 2026 рік в обсязі близько $13 мільярдів.

За його словами, у 2026 році Україна потребуватиме $35 млрд зовнішньої фінансової допомоги, проте наразі підтверджено лише $22 млрд із цієї суми. Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік НБУ оцінює у $30 млрд.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет Міністрів планує почати переговори про нову програму кредитування з МВФ уже під час серпневої місії фонду в Києві.

Поточна програма співпраці України з МВФ передбачає загальне фінансування у розмірі $16 млрд і діє до 2027 року. Значна частина коштів за програмою уже була отримана, хоча потреби бюджету тільки зростають. За словами Свириденко, наразі міжнародні донори покрили лише 50% із $75 млрд фінансування, необхідного для держбюджету протягом наступних двох років.

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