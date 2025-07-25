Кабмін призначив Федорову п’ятьох нових заступників. За що вони відповідатимуть?

Кабінет Міністрів призначив п’ятьох нових заступників першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Четверо з них і до цього працювали у міністерстві, проте на інших посадах, повідомили у пресслужбі Мінцифри.

"Це оновлення посилює ключові напрями міністерства: цифрові сервіси, дані, інфраструктуру, цифрову економіку та кіберзахист", – зазначається у повідомленні.

Зокрема:

Валерія Коваль призначена заступницею міністра з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Раніше вона відповідала у Мінцифри за запуск і розвиток порталу "Дія" та перших цифрових сервісів, а також за запуск онлайн-сервісу бронювання працівників. Тепер вона відповідатиме за розвиток електронних і адміністративних сервісів та взаємодію між органами влади;

призначена заступницею міністра з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Раніше вона відповідала у Мінцифри за запуск і розвиток порталу "Дія" та перших цифрових сервісів, а також за запуск онлайн-сервісу бронювання працівників. Тепер вона відповідатиме за розвиток електронних і адміністративних сервісів та взаємодію між органами влади; Зоряна Стецюк призначена заступницею міністра з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури. До цього вона очолювала директорат реінжинірингу публічних послуг. Вона відповідатиме за розвиток цифрового урядування та інформатизацію;

призначена заступницею міністра з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури. До цього вона очолювала директорат реінжинірингу публічних послуг. Вона відповідатиме за розвиток цифрового урядування та інформатизацію; Станіслав Прибитько став заступником міністра з розвитку цифрової інфраструктури, до цього він працював директором департаменту та відповідав за розвиток зв’язку і телеком-інфраструктури. Тепер він займатиметься розвитком електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також доступу до Інтернету на всій території країни;

став заступником міністра з розвитку цифрової інфраструктури, до цього він працював директором департаменту та відповідав за розвиток зв’язку і телеком-інфраструктури. Тепер він займатиметься розвитком електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також доступу до Інтернету на всій території країни; Наталя Денікеєва обійняла посаду заступниці міністра з питань цифрової економіки. До цього вона була серед авторів і лідерів запуску "Дія.City", а також програм IT Generation і CodeUA. Тепер вона формуватиме політику сталого розвитку цифрової економіки та розбудову цифрової екосистеми – від "Дія.City" до ринку інноваційного бізнесу;

обійняла посаду заступниці міністра з питань цифрової економіки. До цього вона була серед авторів і лідерів запуску "Дія.City", а також програм IT Generation і CodeUA. Тепер вона формуватиме політику сталого розвитку цифрової економіки та розбудову цифрової екосистеми – від "Дія.City" до ринку інноваційного бізнесу; Віталій Балашов призначений заступником міністра з питань кібербезпеки та хмарних технологій. До цього він працював в одній із топових ІТ-компаній. У Мінцифри він відповідатиме за кіберзахист державної інформаційної інфраструктури, впровадження сучасних хмарних технологій, безпеку цифрових продуктів і розвиток державної кіберстійкості.

На своїх посадах продовжують працювати Олексій Вискуб – перший заступник Міністра цифрової трансформації та Олександр Борняков – заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції.

Читайте також: Держава готова викупити всі дрони-перехоплювачі в українських виробників, – Федоров

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду під керівництвом Юлії Свириденко.

Михайло Федоров обійняв у ньому посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.