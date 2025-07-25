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Новини
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Кабмін призначив Федорову п’ятьох нових заступників. За що вони відповідатимуть?

федоров

Кабінет Міністрів призначив п’ятьох нових заступників першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Четверо з них і до цього працювали у міністерстві, проте на інших посадах, повідомили у пресслужбі Мінцифри.

"Це оновлення посилює ключові напрями міністерства: цифрові сервіси, дані, інфраструктуру, цифрову економіку та кіберзахист", – зазначається у повідомленні.

Зокрема:

  • Валерія Коваль призначена заступницею міністра з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Раніше вона відповідала у Мінцифри за запуск і розвиток порталу "Дія" та перших цифрових сервісів, а також за запуск онлайн-сервісу бронювання працівників. Тепер вона відповідатиме за розвиток електронних і адміністративних сервісів та взаємодію між органами влади;
  • Зоряна Стецюк призначена заступницею міністра з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури. До цього вона очолювала директорат реінжинірингу публічних послуг. Вона відповідатиме за розвиток цифрового урядування та інформатизацію;
  • Станіслав Прибитько став заступником міністра з розвитку цифрової інфраструктури, до цього він працював директором департаменту та відповідав за розвиток зв’язку і телеком-інфраструктури. Тепер він займатиметься розвитком електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також доступу до Інтернету на всій території країни;
  • Наталя Денікеєва обійняла посаду заступниці міністра з питань цифрової економіки. До цього вона була серед авторів і лідерів запуску "Дія.City", а також програм IT Generation і CodeUA. Тепер вона формуватиме політику сталого розвитку цифрової економіки та розбудову цифрової екосистеми – від "Дія.City" до ринку інноваційного бізнесу;
  • Віталій Балашов призначений заступником міністра з питань кібербезпеки та хмарних технологій. До цього він працював в одній із топових ІТ-компаній. У Мінцифри він відповідатиме за кіберзахист державної інформаційної інфраструктури, впровадження сучасних хмарних технологій, безпеку цифрових продуктів і розвиток державної кіберстійкості.

На своїх посадах продовжують працювати Олексій Вискуб – перший заступник Міністра цифрової трансформації та Олександр Борняков – заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції.

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Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила новий склад уряду під керівництвом Юлії Свириденко.

Михайло Федоров обійняв у ньому посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.

Автор: 

Кабмін (7872) призначення (1160) Федоров Михайло (273) Мінцифри (841)


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Кабмін призначив Федорову п'ятьох нових заступників. За що вони відповідатимуть?

Будуть відповідати на питання "Яка висота Джомолунгми?", "Чи є життя на Марсі?" або "Хто забив Бернажу?"
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25.07.2025 10:17 Відповісти
На поліграфі перевірили зв*язки з рф?
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25.07.2025 10:19 Відповісти
там всі свої,нікого і перевірити,їх вже інші перевірили
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25.07.2025 10:28 Відповісти
а шо так мало ? ..велічайшому кібербезопасніку фьйодорову треба мінімум 20
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25.07.2025 10:25 Відповісти
не встигає кібербезопаснік фьйодоров зливати дані українців - помічників попросив
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25.07.2025 10:27 Відповісти
там усьо цифровізовано і зливається автоматично,ще питання де знаходятся взагалі самі сервера,якщо через маршрутизатори десь закородоном то там все у свободному доступі
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25.07.2025 10:30 Відповісти

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