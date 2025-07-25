Єдиний авіаносець Путіна можуть списати на металобрухт до завершення ремонту, який триває сім років

Єдиний авіаносець у складі російського флоту – крейсер "Адмірал Кузнєцов" – може бути списаний до завершення ремонту, який продовжується з 2018 року.

Про це заявив голова банку ВТБ Андрєй Костін, передає The Moscow Times.

"Ми вважаємо, що його вже немає сенсу ремонтувати. Йому вже 40 років із лишком, і річ це вкрай дорога. Я думаю, питання буде вирішене в тому плані, що буде або продано, або утилізовано", – сказав Костін.

За словами джерел, крейсер "уже почали розбирати".

Раніше президент РФ Владімір Путін довірив будівництво російського флоту ВТБ, передавши банку держпакет у Об'єднаній суднобудівній корпорації.

До того джерела повідомляли, що Міноборони Росії може відмовитися від відновлення єдиного авіаносця у складі російського флоту – крейсера "Адмірал Кузнєцов", який перебуває на ремонті з 2018 року.

Крейсер "Адмірал Кузнєцов" призначений для ураження великих надводних цілей, захисту морських з'єднань від атак противника та підтримки операцій із десантування. На кораблі можуть базуватися 28 літаків та 24 вертольоти. Спочатку реконструкція оцінювалася в 20 млрд руб. Передбачалося, що крейсер повернеться до складу російських ВМФ у 2022 році, але терміни завершення ремонту кілька разів переносили.

При цьому в діючих стратегічних документах передбачено наявність авіаносного сполучення як на Північному, так і на Тихоокеанському флоті.

У травні повідомлялося, що уряд Росії після спроби наздогнати авіапром СРСР запропонував різко збільшити будівництво кораблів і замінити флот, побудований у період розквіту верфей СРСР.

У травні минулого року повідомлялося, що строки завершення будівництва першого російського надпотужного атомного криголама "Росія", який будується на верфі "Звєзда", перенесли з 2027 року на 2030 рік.

До того стало відомо, що російський уряд урізав видатки федерального бюджету у 2024-2026 роках на будівництво нових атомних криголамів на тлі рекордного зростання видатків на розв'язану Росією війну проти України.