Граничний обсяг інвестицій у відновлення житла до 2028 року становить лише 14% від потреби, – план

Орієнтовний граничний обсяг публічних інвестицій у відновлення житла та будівництво соціального орендного фонду в Україні на 2026-2028 роки сягає 18,4 млрд грн, тоді як загальна потреба сектору становить 133 млрд грн.

Про це свідчать дані порталу DREAM – системи управління публічними інвестиціями, яка впорядковує ключові процеси на всіх етапах управління публічними інвестиціями в режимі реального часу, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, план визначає два підсектори у житловій сфері: відновлення багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії, та створення фонду соціального орендного житла.

Загальна фінансова потреба на відновлення багатоквартирних будинків сягає 115,1 млрд грн.

Згідно зі стратегічним планом, у 2026 році кількість відновлених багатоквартирних будинків має сягнути 2,6 тис., у 2027 – 4 тис., у 2028 – 5,3 тис. будинків.

Фінансові потреби на будівництво соціального житла становлять 17,8 млрд грн.

До кінця 2026 року має бути збудовано 1,3 тис. квартир та близько 5 тис. осіб мають отримати соціальне житло в оренду, до кінця 2027 року – 3,3 тис. квартир та 12,4 тис. осіб, до кінця 2028 – 6,6 тис. квартир збудовано та 24,9 тис. осіб орендують соціальне житло.

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, визначений Міністерством фінансів на середньостроковий період, становить 581,3 млрд грн.

Найбільше фінансування передбачено на сектори транспорту (198 млрд грн), енергетики (120 млрд грн), освіти та науки (82 млрд грн), охорони здоров'я (43 млрд грн), муніципальну інфраструктуру (12 млрд грн).

Пропозиції до середньострокового плану розробляло Міністерство економіки на підставі пропозицій секторальних міністерств із залученням українських і міжнародних експертів, зокрема Open Contracting Partnership та проєкту RFA (Recovery for All).

Як повідомлялося, на початку липня Кабінет Міністрів вніс зміни до програми "єВідновлення", які дозволять претендувати на отримання компенсацій за пошкоджене або втрачене внаслідок бойових дій житло внутрішньо переміщеним особам.

Згодом стало відомо, що Банк розвитку Ради Європи виділив Україні додатковий кредит на 100 млн євро у межах проєкту HOME, кошти спрямують на компенсації у вигляді житлових сертифікатів в рамках програми "єВідновлення".