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Новини
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"Приватбанк" став найбільшим банком у Європі за кількістю карток Visa та Mastercard, – The Nilson Report

Державний "Приватбанк" очолив рейтинг найбільших емітентів карток Visa та Mastercard у Європі за даними аналітичного видання The Nilson Report. Так, у 2024 році в обігу перебувало 59,65 млн активних карток, емітованих "Приватбанком", що забезпечило перше місце серед 50 найбільших європейських банків-емітентів міжнародних платіжних систем.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Крім того, "Приватбанк" увійшов у топ-25 європейських банків за обсягами операцій за картками:

  • 23 місце за обсягом покупок – $33,93 млрд,
  • 20 місце за загальним обсягом операцій (включно зі зняттям готівки) – $67,80 млрд.

"Це результат багаторічної роботи з розвитку цифрових сервісів, ефективного партнерства та клієнтоцентричності. Ми вдячні мільйонам українців за довіру. Це досягнення свідчить, що українські банки вже сьогодні можуть на рівних конкурувати з найбільшими гравцями Європи", – сказав член правління "Приватбанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

The Nilson Report – авторитетне міжнародне галузеве видання, яке щорічно публікує незалежну аналітику про найбільших емітентів платіжних карток у світі.

Як повідомлялося, "Приватбанк" перерахував до держбюджету дивіденди в розмірі 32,1 млрд грн – це більше половини запланованих доходів бюджету від дивідендів усіх державних та комунальних підприємств.

За результатами 2024 року чистий прибуток державного "Приватбанку" становив 40,1 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.

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Mastercard (103) Visa (92) кредитні картки (120) Приватбанк (1791) Новини компаній (3518)


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Интересно кто все эти люди и в каком году они получили украинское гражданство?
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25.07.2025 18:27 Відповісти
да нет ничего удивительного. сколько банков в украине, десяток? вот и сосредоточилось большинство в самом удобном. в германии штук пятьдесят финансовых институтов, может больше, клиенты рассредоточены, тоже как им удобно
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25.07.2025 18:36 Відповісти
Читал что Германия самая отсталая страна по использованию платежных карт. Во многих магазинах до сих пор нет системы оплаты картами.
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25.07.2025 19:05 Відповісти
"Читал что Германия самая отсталая страна по использованию платежных карт"

я такого не читал, наверное поэтому ничего об этом не знаю. а так да, немцы достаточно консервативны, многие предпочитают наличные и хотят иметь право на свое желание, поэтому полной цифровизации в ближайшем будущем не предвидится
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25.07.2025 19:13 Відповісти
Европа в IT реально как орангутанг. Недавно узнал что даже нет собственной платежной системы. Используют Visa и Mastercard. 500-миллионная Европа даже не может создать собственный мессенджер. Это же самое примитивное приложение в мире. Чем вы там все занимаетесь? Сапожники да булочники? Все туристов обслуживают?
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25.07.2025 19:24 Відповісти
"Недавно узнал что даже нет собственной платежной системы. Используют Visa и Mastercard. 500-миллионная Европа даже не может создать собственный мессенджер"

странное рассуждение. зачем создавать, если можно купить. или наличие мессенджера лучше чем наличие денег? америка завалена китайским ширпотребом. сами не можете нормальные бытовые вещи делать, только социальные сети, мессенджеры, твитеры. чем вы там занимаетесь? сапожники да булочники? все туристов обслуживают, или тик-токеров?
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25.07.2025 19:41 Відповісти
Ну у меня до войны были 3 карты Привата. Гривны, Баксы и Евро. Валютные уже деактивированы
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25.07.2025 18:56 Відповісти

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