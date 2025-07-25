"Приватбанк" став найбільшим банком у Європі за кількістю карток Visa та Mastercard, – The Nilson Report
Державний "Приватбанк" очолив рейтинг найбільших емітентів карток Visa та Mastercard у Європі за даними аналітичного видання The Nilson Report. Так, у 2024 році в обігу перебувало 59,65 млн активних карток, емітованих "Приватбанком", що забезпечило перше місце серед 50 найбільших європейських банків-емітентів міжнародних платіжних систем.
Про це йдеться в повідомленні банку.
Крім того, "Приватбанк" увійшов у топ-25 європейських банків за обсягами операцій за картками:
- 23 місце за обсягом покупок – $33,93 млрд,
- 20 місце за загальним обсягом операцій (включно зі зняттям готівки) – $67,80 млрд.
"Це результат багаторічної роботи з розвитку цифрових сервісів, ефективного партнерства та клієнтоцентричності. Ми вдячні мільйонам українців за довіру. Це досягнення свідчить, що українські банки вже сьогодні можуть на рівних конкурувати з найбільшими гравцями Європи", – сказав член правління "Приватбанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
The Nilson Report – авторитетне міжнародне галузеве видання, яке щорічно публікує незалежну аналітику про найбільших емітентів платіжних карток у світі.
Як повідомлялося, "Приватбанк" перерахував до держбюджету дивіденди в розмірі 32,1 млрд грн – це більше половини запланованих доходів бюджету від дивідендів усіх державних та комунальних підприємств.
За результатами 2024 року чистий прибуток державного "Приватбанку" становив 40,1 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.
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я такого не читал, наверное поэтому ничего об этом не знаю. а так да, немцы достаточно консервативны, многие предпочитают наличные и хотят иметь право на свое желание, поэтому полной цифровизации в ближайшем будущем не предвидится
странное рассуждение. зачем создавать, если можно купить. или наличие мессенджера лучше чем наличие денег? америка завалена китайским ширпотребом. сами не можете нормальные бытовые вещи делать, только социальные сети, мессенджеры, твитеры. чем вы там занимаетесь? сапожники да булочники? все туристов обслуживают, или тик-токеров?