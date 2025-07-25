"Приватбанк" став найбільшим банком у Європі за кількістю карток Visa та Mastercard, – The Nilson Report

Державний "Приватбанк" очолив рейтинг найбільших емітентів карток Visa та Mastercard у Європі за даними аналітичного видання The Nilson Report. Так, у 2024 році в обігу перебувало 59,65 млн активних карток, емітованих "Приватбанком", що забезпечило перше місце серед 50 найбільших європейських банків-емітентів міжнародних платіжних систем.

Про це йдеться в повідомленні банку.

Крім того, "Приватбанк" увійшов у топ-25 європейських банків за обсягами операцій за картками:

23 місце за обсягом покупок – $33,93 млрд,

20 місце за загальним обсягом операцій (включно зі зняттям готівки) – $67,80 млрд.

"Це результат багаторічної роботи з розвитку цифрових сервісів, ефективного партнерства та клієнтоцентричності. Ми вдячні мільйонам українців за довіру. Це досягнення свідчить, що українські банки вже сьогодні можуть на рівних конкурувати з найбільшими гравцями Європи", – сказав член правління "Приватбанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

The Nilson Report – авторитетне міжнародне галузеве видання, яке щорічно публікує незалежну аналітику про найбільших емітентів платіжних карток у світі.

Як повідомлялося, "Приватбанк" перерахував до держбюджету дивіденди в розмірі 32,1 млрд грн – це більше половини запланованих доходів бюджету від дивідендів усіх державних та комунальних підприємств.

За результатами 2024 року чистий прибуток державного "Приватбанку" становив 40,1 млрд грн, що на 6% більше, ніж у 2023 році.