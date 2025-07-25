"Енергоатом" оновив ліцензії на експлуатацію ядерних установок. Що це значить?

"Енергоатом" у зв'язку з реорганізацією компанії – зміни форми правління з державного підприємства до акціонерного товариства – отримав документи, які дозволяють надалі забезпечувати безперервну роботу атомних енергоблоків.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Дозвільні документи на здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної і радіаційної безпеки українських АЕС, а також Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива керівнику "Енергатому" Петру Котіну вручив голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков – головний державний інспектор із ядерної та радіаційної безпеки.

Коріков зазначив, що команда ДІЯРУ провела інспекційні обстеження всіх ядерних установок, майданчиків АЕС та надала позитивні висновки щодо спроможності "Енергоатома" виконувати вимоги, норми й правила з безпеки, а також умови ліцензії.

"Отримання ліцензій на провадження діяльності у новому статусі засвідчує, що Енергоатом зберігає повний обсяг повноважень і забезпечує безперервну роботу атомних енергоблоків", – заявив зі свого боку Котін.

Нагадаємо, раніше Котім заявив, що під час опалювального сезону всі атомні блоки працюватимуть на повну потужність.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7,88 ГВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.