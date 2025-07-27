У Львові здадуть на брухт 15 старих трамваїв. Вони були в експлуатації 40 років

Із балансу львівського комунального підприємства "Львівелектротранс" спишуть 15 старих трамваїв у зв'язку з непридатністю для подальшого використання.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради.

Як повідомляєтья, вагони відслужили 37-45 років та вже не експлуатуються з весни цього року.

Зокрема, йдеться про 14 трамваїв марки Tatra KT4SU та 1 – Tatra KT4D.

Придатні елементи вагонів будуть використані для ремонту діючого рухомого складу, а решта буде продано на брухт через систему Prozorro. Усі отримані з продажу кошти підприємство використає на господарську діяльність.

"Ці трамвайні вагони є в поганому стані, зокрема мають значну корозію та вже не експлуатуються. Тож вкладати великі кошти в їх капітальний ремонт недоцільно. Тим паче що місто безкоштовно отримує трамваї з Європи, які є енергоощадними та мають кращу доступність для маломобільних людей", – в управлінні транспорту Львівської міськради.

Водночас наголосили, що вагони, які мають історичне значення для розвитку електротранспорту у Львові, зберігають. Серед них 5 тролейбусів (1989,1992,1995, 2009 та 2012 років випуску), 4 пасажирські трамваї (1909, 1957, 1977 та 1979 років випуску), 5 спецвагонів (1954, 1961, 1962 та 1963 років випуску) та спеціальна платформа з вишкою для огляду контактної мережі на базі двохвісного трамваю виробництва віденської заводу "Сіменс&Гальське" (1895 рік), яка використовується і сьогодні на території трамвайного депо.

Як повідомлялося, в червні цього року Львів отримав нову партію трамваїв зі Швейцарії.