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Telegram-канал "Труха" оштрафували майже на 5 мільйоні за нелегальну рекламу казино, – Мінцифри

Telegram-канал

Державне агентство PlayCity оштрафувало власника Telegram-канал "Труха Україна" на 4,8 мільйона гривень за рекламу азартних ігор з порушенням закону.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зокрема, фахівці PlayCity виявили у цьому Telegram-каналі:

  • систематичну незаконну рекламу азартних ігор;
  • відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами;
  • маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч" — що вводить в оману;
  • відсутність попередження про лудоманію;
  • рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

"Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх – і кожне порушення матиме наслідки", – запевнили у пресслужбі міністерства.

У Мінцифри не уточнили, яким чином вдасться притягнути до відповідальності власника Telegram-каналу.

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Своєю чергою у Telegram-каналі "Труха Україна" оприлюднили відповідь, яка свідчить по намір оскаржити штраф у суді. Водночас там жодним чином не прокоментувати підстави для публікації повідомлень, пов'язаних з азартними іграми.

Telegram-канал "Труха Україна" має 3,4 мільйона підписників, на враховуючи споріднені Telegram-канали. Його популярності сприяв Офіс президента, який запросив адміністратора на закриту зустріч Володимира Зеленського із журналістамиу жовтні 2023 року.

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азартні ігри (202) штраф (1141) Telegram (166) Мінцифри (842)


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Одне питання: Члму досі не закритий Telegram в Україні?
Кацапські медіа-ресурси то є табу для зє- влади?
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26.07.2025 13:47 Відповісти

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