Кабмін виділив 270 мільйонів на доплати вчителям під час літніх канікул

Кабінет Міністрів розподілив 271,2 мільйона гривень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні пізно увечері у п'ятницю, 25 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він уточнив, що водночас Кабмін вніс зміни до Порядку та умов надання такої субвенції, необхідні для врегулювання спрямовування коштів субвенції на виплату доплати у період літніх канікул, коли працівники не знаходяться у відпустці і виконують педагогічну роботу.

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Як повідомлялося, у листопаді минулого року Кабмін вже вшосте переніс терміни виконання ухваленої в липні 2019 року постанови про збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів. Цього разу дію постанови зупинили із 1 січня 2025 року і до кінця календарного року, що настає за роком, у якому припинено або скасовано воєнний стан.

Водночас Кабмін установив педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісячну доплату за особливі умови праці: