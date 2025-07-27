"Укрзалізниця" призначила додаткові літні поїзди в серпні

"Укрзалізниця" оголосила про курсування додаткових літніх поїздів у серпні.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, будуть запущені такі маршрути:

поїзд №708/707 Одеса – Вінниця вирушатиме з Одеси та Вінниці 1 та 3 серпня,

поїзди №740/739 Київ – Кривий Ріг та №753/754 Кривий Ріг – Київ курсуватимуть 31 липня, а також 2, 4, 6, 8, 10 серпня,

поїзд №275/276 Київ – Вінниця вирушатиме з Києва та Вінниці 1 та 3 серпня.

На маршрутах будуть задіяні купейні вагони з місцями для сидіння.

"Будь ласка, будьте уважні при виборі місць та звертайте увагу на позначку, що білизни у цих поїздах не буде", – зауважили в "Укрзалізниці".

Продаж квитків на більшість рейсів відкрито на всіх офіційних ресурсах залізниці, а квитки на поїзди до/з Кривого Рогу з'являться в продажі вже незабаром.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" призначиа додаткові поїзди до популярних напрямків у літній сезон. Зокрема, йдеться про рейси між Києвом, Львовом, Одесою та Трускавцем.