Зеленський підписав закон про реформу АРМА. Через затримку з підписанням ЄС відклав виплату допомоги

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), та вдосконалення механізмів управління активами".

Відповідний законопроєкт №12374-д повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 27 липня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила цей закон 18 червня.

Документ передбачає реформування АРМА, зокрема встановлює нові вимоги до голови АРМА, процедуру добору з участю міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами, посилення контролю за передачею активів тощо.

Одна із співавторок документу, народна депутатка від "Слуга народу" Анастасія Радіна заявляла, що реформа агентства принесе до українського бюджету приблизно 600 млн євро фінансової допомоги ЄС у межах Ukraine Facility.

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Як повідомлялося, ЄС зменшить розмір четвертого у 2025 році траншу фінансової допомоги Україні в рамках механізму Ukraine Facility, про який українська влада попросила ще в червні, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

У Єврокомісії пояснили, що у разі виконання всіх індикаторів та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро. Але оскільки 3 із 16 індикаторів залишалися невиконаними, розмір траншу зменшать до 3,05 млрд євро. У Єврокомісії уточнювали, що з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".