Зеленський підписав закон про перезапуск ринку факторингу в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про факторинг".

Відповідний законопроєкт №12306 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 27 липня, повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 3 червня, він має привести регулювання ринку факторингових послуг в Україні у відповідність до світових стандартів.

Основні положення закону передбачають:

імплементацію в законодавство України положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного прав про факторинг, що наблизить український факторинг до кращих міжнародних відповідників;

запровадження державної реєстрації відступлення права вимоги, що дозволить зменшити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприятиме прозорості ринку факторингу;

️визначення предмету та змісту договору факторингу;

визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги;

️розмежування регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю. Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компані, яка передбачає право надавати кошти у кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.

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У пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що факторинг є другою за обсягом фінансовою послугою на ринку небанківських фінансових послуг України, але частка класичного торговельного факторингу на небанківському фінансовому ринку незначна. Натомість часто небанківський факторинг стосується відступлення прав грошової вимоги за проблемними кредитами.

"Наразі законодавче регулювання факторингу не відповідає міжнародній практиці та не забезпечує належний захист факторів та клієнтів. Відсутня можливість реєстрації відступлення вимоги фактору в державному реєстрі. Через агресивну діяльність у зв'язку з врегулюванням проблемних кредитів споживачів, купівлю яких здійснюють небанківські факторингові компанії, створюється негативна репутація для ринку факторингу", – вказували автори законопроєкту, який має усунути ці недоліки.