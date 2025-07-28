Хакери заявили про знищення ІТ‑систем російського "Аерофлоту": скасовано десятки рейсів (оновлено)

Хакерське угруповання Silent Crow заявило про "повне знищення" внутрішньої ІТ‑інфраструктури російської групи "Аерофлот".

Вранці у понеділок у "Аерофлоті" підтвердили "збій в інформаційній системі", але подробиць не уточнили, повідомляє The Moscow Times.

Через це найбільша російська авіакомпанія скасувала вже понад 50 рейси до/з московського аеропорту "Шереметьєво". Дочірні перевізники групи "Росія" і "Побєда" наразі про проблеми не повідомляють.

Згодом у Генпрокуратурі РФ визнали, що причиною збою в роботі "Аерофлоту" стала саме хакерська атака, пише російська редакція Forbes. За цим фактом місцеві силовики порушили кримінальну справу про неправомірний доступ до комп'ютерної інформації.

Своєю чергою прессекретар диктатора РФ Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що керівництво країни знає про збій.

Торік на групу "Аерофлот" припадало 42% внутрішнього авіаринку РФ, її маршрутна мережа охоплює 342 напрямки. На тлі інциденту акції компанії на Московській біржі впали на 4%.

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За даними Silent Crow, внаслідок спецоперації у партнерстві з білоруськими "Кіберпартизанами", зламано та виведено з ладу близько 7 000 фізичних і віртуальних серверів національного перевізника РФ. Отримано контроль над корпоративними системами, робочими ПК співробітників і 12 ТБ баз даних історії перельотів, поштових архівів та відеоспостереження.

"Всі ці ресурси тепер недоступні або знищені, відновлення вимагатиме, можливо, десятки мільйонів доларів. Збиток – стратегічний", – зазначили в Silent Crow.

У Silent Crow назвали атаку "посланням" силовим структурам РФ та компаніям, що "не можуть захистити критичну інфраструктуру". Раніше хакери брали на себе відповідальність за зломи "Ростелекома" та Росреєстру.

Раніше повідомлялось, що Росія знову зіткнулася з авіаційним колапсом: Понад 1000 рейсів скасували через українські дрони.