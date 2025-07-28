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Новини Кібератаки РФ
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Хакери заявили про знищення ІТ‑систем російського "Аерофлоту": скасовано десятки рейсів (оновлено)

Хакери заявили про знищення ІТ‑систем російського

Хакерське угруповання Silent Crow заявило про "повне знищення" внутрішньої ІТ‑інфраструктури російської групи "Аерофлот".

Вранці у понеділок у "Аерофлоті" підтвердили "збій в інформаційній системі", але подробиць не уточнили, повідомляє The Moscow Times.

Через це найбільша російська авіакомпанія скасувала вже понад 50 рейси до/з московського аеропорту "Шереметьєво". Дочірні перевізники групи "Росія" і "Побєда" наразі про проблеми не повідомляють.

Згодом у Генпрокуратурі РФ визнали, що причиною збою в роботі "Аерофлоту" стала саме хакерська атака, пише російська редакція Forbes. За цим фактом місцеві силовики порушили кримінальну справу про неправомірний доступ до комп'ютерної інформації.

Своєю чергою прессекретар диктатора РФ Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що керівництво країни знає про збій.

Торік на групу "Аерофлот" припадало 42% внутрішнього авіаринку РФ, її маршрутна мережа охоплює 342 напрямки. На тлі інциденту акції компанії на Московській біржі впали на 4%.

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За даними Silent Crow, внаслідок спецоперації у партнерстві з білоруськими "Кіберпартизанами", зламано та виведено з ладу близько 7 000 фізичних і віртуальних серверів національного перевізника РФ. Отримано контроль над корпоративними системами, робочими ПК співробітників і 12 ТБ баз даних історії перельотів, поштових архівів та відеоспостереження.

"Всі ці ресурси тепер недоступні або знищені, відновлення вимагатиме, можливо, десятки мільйонів доларів. Збиток – стратегічний", – зазначили в Silent Crow.

У Silent Crow назвали атаку "посланням" силовим структурам РФ та компаніям, що "не можуть захистити критичну інфраструктуру". Раніше хакери брали на себе відповідальність за зломи "Ростелекома" та Росреєстру.

Раніше повідомлялось, що Росія знову зіткнулася з авіаційним колапсом: Понад 1000 рейсів скасували через українські дрони.

Автор: 

авіація (2276) росія (14758) хакер (466) авіасполучення (2513) кібератака (174)


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Топ коментарі
+21
На "шахедах", нехай літають...
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28.07.2025 14:16 Відповісти
+14
нормально так хакери по *************** аерофлоту погуляли - скасовано усі рейси
підслухано у кацапів:
"🟠У компании полностью убита цифровая инфраструктура - не работает сайт, бронирование, онлайн и офлайн-кассы;
🟠Парализованы все сервисы, даже в аэропортах;
🟠Сотрудники не могут сделать вообще ничего;
🟠Нет возможности заправить самолёты - всё, что связано с подачей, расчётом и учётом топлива не работает;
🟠Самолёты не летают - полётные планы сорваны;
🟠Сегодня удалось выпустить только пару рейсов, и те были рассчитаны заранее;
🟠Задержки и отмены уже почти достигли сотни;
🟠Тысячи пассажиров не могут улететь - кто-то не может вернуться домой, кто-то застрял перед отпуском или важной командировкой. Среди них - пожилые люди и дети, вынужденные ждать в душных терминалах;
🟠Люди застряли прямо в самолётах - их не выпускают в город, не возвращают багаж;
🟠Температура в салонах растёт, как в парилке;
🟠Огромные очереди у касс - пассажиры пытаются вернуть билеты или хотя бы получить компенсацию;
🟠Сотрудники беспомощны - у них отключены все каналы связи: ни почты, ни мессенджеров, ни рабочих компьютеров;
🟠Специалисты по безопасности ищут, откуда пошла утечка, и пытаются всё заблокировать;
🟠Возбуждено уголовное дело - ситуация настолько серьёзная, что следователи уже включились в работу;
🟠Даже в Кремле признали масштаб бедствия."
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28.07.2025 14:26 Відповісти
+9
у цій сьогоденній акції групи Silent Crow та "Кіберпартизани BY" нехило кацапів угандошили та ще й будуть чималі наслідки від цього.
от частина з їхньої заяви кацапам: " Для фсб, нкцки, rt-solar и других так называемых киберзащитников: вы неспособны защитить даже свои ключевые инфраструктуры. Для всех сотрудников репрессивного аппарата: ваша цифровая безопасность ничтожна, и вы сами уже давно под наблюдением. В ближайшее время начнется публикация части полученных данных. Мы не просто уничтожили инфраструктуру - мы оставили след. Слава Україні! Жыве Беларусь!"
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28.07.2025 14:42 Відповісти
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На "шахедах", нехай літають...
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28.07.2025 14:16 Відповісти
👍😄
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28.07.2025 14:18 Відповісти
расіянє вєдь внє палітікі..
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28.07.2025 14:19 Відповісти
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28.07.2025 14:25 Відповісти
А систему житязапезпечення бункеру можливо відключит ?або температуру градусів до 60 піднять,щоб міль піжсмажилась..
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28.07.2025 14:21 Відповісти
нормально так хакери по *************** аерофлоту погуляли - скасовано усі рейси
підслухано у кацапів:
"🟠У компании полностью убита цифровая инфраструктура - не работает сайт, бронирование, онлайн и офлайн-кассы;
🟠Парализованы все сервисы, даже в аэропортах;
🟠Сотрудники не могут сделать вообще ничего;
🟠Нет возможности заправить самолёты - всё, что связано с подачей, расчётом и учётом топлива не работает;
🟠Самолёты не летают - полётные планы сорваны;
🟠Сегодня удалось выпустить только пару рейсов, и те были рассчитаны заранее;
🟠Задержки и отмены уже почти достигли сотни;
🟠Тысячи пассажиров не могут улететь - кто-то не может вернуться домой, кто-то застрял перед отпуском или важной командировкой. Среди них - пожилые люди и дети, вынужденные ждать в душных терминалах;
🟠Люди застряли прямо в самолётах - их не выпускают в город, не возвращают багаж;
🟠Температура в салонах растёт, как в парилке;
🟠Огромные очереди у касс - пассажиры пытаются вернуть билеты или хотя бы получить компенсацию;
🟠Сотрудники беспомощны - у них отключены все каналы связи: ни почты, ни мессенджеров, ни рабочих компьютеров;
🟠Специалисты по безопасности ищут, откуда пошла утечка, и пытаются всё заблокировать;
🟠Возбуждено уголовное дело - ситуация настолько серьёзная, что следователи уже включились в работу;
🟠Даже в Кремле признали масштаб бедствия."
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28.07.2025 14:26 Відповісти
движуха, ****...
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28.07.2025 14:29 Відповісти
кацапи пишуть, шо є нюанси - хрін шо реально замовиш/викупиш, зокрема що стосується аеропортів мацкви (виліт-приліт- пересадка), а от владіку ніби працює
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28.07.2025 14:50 Відповісти
ну то й що? в нас взагалі літаки не літають..., війна..., а вони що думали, що війна це тільки різні плюшки..., ні, це ще й отака біда...
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28.07.2025 14:50 Відповісти
збитки, втрати, нарешті кацапи відчують, шо війна, а не тіко ми
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28.07.2025 14:52 Відповісти
"Среди них - пожилые люди и дети, вынужденные ждать в душных терминалах" - взагалі ПОХ на їх незручності! Личинок рабсіянців і загрубілих тиражних свиноматок нехай відправлять в свої газові камери. Там дві хвилини буде «душно», а потім їм стане комфортно. А нам спокійніше, що Zіганутий не виросте і не піде в Україну за 200 тис путіна і скрєпи любіть.
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28.07.2025 16:10 Відповісти
Які вам НАТівські Бодруми та Анталії? Скрєпоносци, сидіть вдома на болотах, мийте сраки в калюжах
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28.07.2025 14:34 Відповісти
Кадиров трошки не втопився у Бодрумі - хто його пускає у країну НАТО ?
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28.07.2025 16:09 Відповісти
Мені здається, що удар по диспетчерским баштам кацапських аеропортів, був би більш дієвим. Це б зупиняло работу аеропортів на досить довгий час, бо ті їхні "Коври", то така собі затримка.
Думаю, що такі об'єкти можна виводити з ладу навіть нашими, доволі слабенькими дронами.

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28.07.2025 14:35 Відповісти
у цій сьогоденній акції групи Silent Crow та "Кіберпартизани BY" нехило кацапів угандошили та ще й будуть чималі наслідки від цього.
от частина з їхньої заяви кацапам: " Для фсб, нкцки, rt-solar и других так называемых киберзащитников: вы неспособны защитить даже свои ключевые инфраструктуры. Для всех сотрудников репрессивного аппарата: ваша цифровая безопасность ничтожна, и вы сами уже давно под наблюдением. В ближайшее время начнется публикация части полученных данных. Мы не просто уничтожили инфраструктуру - мы оставили след. Слава Україні! Жыве Беларусь!"
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28.07.2025 14:42 Відповісти
Слава хакерам!
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28.07.2025 14:51 Відповісти
Хлопчики, ви молодці. Білорусам - окрема дяка.
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28.07.2025 15:59 Відповісти
Треба ще щось вигадати , щоб кацапи сами знесли той хремль Розібрали по кирпичику
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28.07.2025 16:08 Відповісти
Кацапи - тупе бидло, їм цар ***** такого не прикажеть, А по іншому вони не вміють
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28.07.2025 16:32 Відповісти
А навіщо кацапам ця літаюча шайтан-арба? Для них скрепною буде тройка з бубенцами
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28.07.2025 16:30 Відповісти

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