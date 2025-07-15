Українські хакери атакували одного з найбільших виробників дронів у Росії та знищили дані про виготовлення безпілотників

Хакери угруповань "BO Team" та "Український кіберальянс" за підтримки фахівців воєнної розвідки України атакували мережеву та серверну інфраструктуру одного з найбільших постачальників дронів для російської армії – компанії "Гаскар Интеграция".

Про це йдеться в повідомленні хакерської групи "BO Team", яка брала участь в атаці, передає Укрінформ.

Як зазначається, українські кіберфахівці отримали доступ до понад 47 Тб технічної інформації про виготовлення російських безпілотників.

Зокрема й дані, які свідчать про тісну співпрацю російського виробника дронів з Китаєм.

Усю інформацію на серверах виробника знищено, включно із 10 Тб резервних копій матеріалів.

У результаті кібератаки на підприємстві не працює Інтернет, виробничі та бухгалтерські програми, паралізована робота центру розробок компанії "Гаскар". Окрім цього, на заводі з виробництва безпілотників заблоковані всі двері, співробітники вимушені користуватись пожежними виходами.

Серед викрадених даних – конфіденційні анкети співробітників компанії, а головне – повна технічна документація щодо виробництва дронів, яка передана відповідним фахівцям Сил оборони України.

Як повідомлялося, в середині червня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони за підтримки кіберактивістів паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у російському Сибіру "Оріон Телеком".

Наприкінці січня кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на цифрову інфраструктуру "Газпрому" та "Газпромнєфть".

До того українська розвідка здійснило кібератаку на нафтовий сектор Росії. Так, із 30 грудня до 1 січня 2025 року під ударом опинилися ресурси російської нафтової компанії "Лукойл", яка забезпечує окупаційні війська, було вражено її цифрові ресурси.