"Приватбанк" почав залучати до роботи з обслуговування банкоматів і терміналів жінок

У команді технічної підтримки банківського обладнання державного "Приватбанку" почали працювати жінки, хоч раніше ця сфера діяльності вважалася виключно "чоловічою".

Наразі жінки-спеціалістки обслуговують банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали по всій країні, щодня забезпечуючи їхню безперебійну роботу, повідомили у пресслужбі банку.

У фінустанові наголошують, що "Приватбанк" послідовно відстоює рівні можливості для всіх – незалежно від статі, віку чи професійного бекграунду. Саме тому він став першою фінансовою установою в Україні, де працюють жінки-інкасаторки, жінки-колекторки, а тепер і спеціалістки з обслуговування банківського обладнання.

"Ми не лише долаємо бар’єри, створюємо нові можливості для жінок у професіях, які традиційно вважаються "чоловічими" – ми надихаємо на сміливі кар’єрні кроки, ламаємо застарілі уявлення та доводимо: кожна людина може реалізувати себе там, де відчуває поклик і має талант", – підкреслила керівниця комунікацій "Приватбанку" Олеся Жулинська.

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Як повідомлялося, раніше державний "Приватбанк" очолив рейтинг найбільших емітентів карток Visa та Mastercard у Європі за даними аналітичного видання The Nilson Report. Так, у 2024 році в обігу перебувало 59,65 млн активних карток, емітованих "Приватбанком", що забезпечило перше місце серед 50 найбільших європейських банків-емітентів міжнародних платіжних систем.