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Новини Приватбанк
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"Приватбанк" почав залучати до роботи з обслуговування банкоматів і терміналів жінок

У команді технічної підтримки банківського обладнання державного "Приватбанку" почали працювати жінки, хоч раніше ця сфера діяльності вважалася виключно "чоловічою".

Наразі жінки-спеціалістки обслуговують банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали по всій країні, щодня забезпечуючи їхню безперебійну роботу, повідомили у пресслужбі банку.

У фінустанові наголошують, що "Приватбанк" послідовно відстоює рівні можливості для всіх – незалежно від статі, віку чи професійного бекграунду. Саме тому він став першою фінансовою установою в Україні, де працюють жінки-інкасаторки, жінки-колекторки, а тепер і спеціалістки з обслуговування банківського обладнання.

"Ми не лише долаємо бар’єри, створюємо нові можливості для жінок у професіях, які традиційно вважаються "чоловічими" – ми надихаємо на сміливі кар’єрні кроки, ламаємо застарілі уявлення та доводимо: кожна людина може реалізувати себе там, де відчуває поклик і має талант", – підкреслила керівниця комунікацій "Приватбанку" Олеся Жулинська.

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Як повідомлялося, раніше державний "Приватбанк" очолив рейтинг найбільших емітентів карток Visa та Mastercard у Європі за даними аналітичного видання The Nilson Report. Так, у 2024 році в обігу перебувало 59,65 млн активних карток, емітованих "Приватбанком", що забезпечило перше місце серед 50 найбільших європейських банків-емітентів міжнародних платіжних систем. 

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Щось не чути радісних воплів фемок "миздобули " рівність, всі можливості, повне право вибору діяльності тощо.....
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28.07.2025 12:56 Відповісти
їх більше 10? більше статистичної похибки?
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28.07.2025 13:18 Відповісти
що , трудно подивитися - 22 шт.
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28.07.2025 13:34 Відповісти
не довірю посиланням з підозрілих джерел
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28.07.2025 14:02 Відповісти

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