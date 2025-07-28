Нацбанк затвердив правила відкритого банкінгу. Чому це важливо?

Національний банк (НБУ) затвердив Положення про відкритий банкінг – останню потрібну ланку для повноцінного запуску обміну даними між банками, фінтех‑компаніями та клієнтами через стандартизовані АРІ‑інтерфейси.

Відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ № 80 від 25 липня і набуде чинності з 1 серпня, повідомляє пресслужба регулятора.

Положення про відкритий банкінг офіційно вводить у правове поле механізм, який дозволяє за згоди користувачів ініціювати платежі та отримувати інформацію про рахунки через сторонні застосунки, пояснили у Нацбанку.

Відкритий банкінг передбачає безпечний та структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг через спеціалізовані інтерфейси (АРІ). Такі дані передаватимуться виключно за згодою користувача з метою отримання відомостей з рахунку користувача (баланс, історія операцій) та ініціювання платіжної операції.

Рішення покликане прискорити розвиток фінтеху, посилити конкуренцію на ринку платіжних послуг і виконати вимоги щодо приєднання України до SEPA та наближення до стандартів ЄС (PSD2).

Положення фіксує наступні ролі всіх учасників:

банки та небанківські провайдери послуг рахунків (ASPSP) відкривають АРІ;

сторонні постачальники платіжних послуг (AISP/PISP) працюють з даними клієнтів;

технологічні оператори забезпечують обмін інформацією;

користувачі контролюють доступ через електронну згоду.

Положення про відкритий банкінг деталізує порядок надання та відкликання згоди, принципи взаємодії та типи АРІ.

Також визначено й строки – упродовж п’яти місяців із 1 серпня банки повинні привести ІТ‑системи, процедури безпеки та клієнтські сервіси у відповідність до нових вимог. Після цього сторонні сервіси зможуть легально ініціювати платежі й запитувати виписки, а клієнти користуватися ширшим спектром цифрових продуктів.

У Нацбанку додали, що запуск відкритого банкінгу завершує імплементацію четвертого розділу закону "Про платіжні послуги" та гармонізує українське законодавство з директивою PSD2. Учасники ринку очікують, що перші комерційні рішення з’являться вже на початку 2026 року, а повна екосистема відкритого банкінгу сформується протягом найближчих двох‑трьох років.

Раніше повідомлялось, що згідно опитування НБУ, українські банки за підсумками другого кварталу цього року демонструють найоптимістичніші настрої від початку повномасштабної війни – очікують збільшення кредитування бізнесу та домогосподарств і навіть пом’якшення умов видачі нових позик.